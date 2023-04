Poliisi aloittaa pääsiäisajan tehovalvonnan – näin resursseja keskitetään

Poliisi kertoo valvovansa liikennettä tehostetusti koko pääsiäisen ajan. Lappiin suuntaavan on myös hyvä pitää mielessä, että kelit pohjoisessa ovat vielä hyvinkin talviset.

Päätiestön ohella valvontaa keskitetään poliisin mukaan Lapin tunturikeskuksiin johtaville teille.

Ennusteiden mukaan menoliikenne näkyy pohjoisen teillä voimakkaimmin kiirastorstaina 6. huhtikuuta. Se on myös hetki, jolloin valvontaa on tien päällä todennäköisesti eniten.

– Menoliikenteessä on odotettavissa ajoittaista jonoutumista Pohjois-Suomessa myös illalla, arvioi Lapin poliisilaitoksen liikenneyksikön johtaja komisario Mika Grönroos.

– Kiireellä ja turhalla ohittelulla ei pidemmälläkään matkalla voita aikaa, vaan voi aiheuttaa vaaratilanteita. Ajonopeus on sovitettava ajo-olosuhteisiin, jotka ovat pääsiäisenä Lapissa vielä talviset. Edellä ajavaan ajoneuvoon on pidettävä riittävää turvaetäisyyttä yllättävien tilanteiden ja eläinten varalta. Pohjoisen matkalle lähtiessä ajoneuvon kuntoon ja renkaisiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota, Grönroos muistuttaa.

Moni tunturikeskuksiin matkaava vetää poliisin kokemusten mukaan perässään kevätperävaunua, jossa kulkee kelkka tai kaksi.

– Myös nämä ovat nyt valvonnan alla.

Grönroos kertoo, että erityisesti huolimattomasti takapainoiseksi kuormattu kevätperävaunu voi aiheuttaa jarruttomana äkillisessä tilanteessa jopa koko ajoneuvoyhdistelmän hallinnan menetyksen.

Valvonnan painopisteinä ovat pääsiäisen ajan erityisesti ajonopeudet, ajotapa, ajoneuvojen kunto sekä rattijuopot.