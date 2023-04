Uusien autojen rekisteröinneissä näkyy elpymisen merkkejä. Sunnuntain vaalitulos antaa jo osviittaa tulevasta, mutta varmaa ei ole mikään.

Hallituspolitiikalla on vaikutusta muun muassa siihen, minkälaiseksi Suomen autokanta tulevaisuudessa muokkaantuu. Varmaa asiassa on lähinnä vain muutos.

Autoalan tuoreiden tilastojen mukaan käytettyjen henkilöautojen kauppa on alkuvuoden aikana piristynyt selvästi viime vuosiin verrattuna.

Autoliikkeissä käytettyjen autojen kauppaa on ollut tammi-helmikuussa käyty noin 3,5 prosenttia viime vuoden alkuvuotta vilkkaammin.

Nousua on myös uusien autojen rekisteröinneissä, eli vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana henkilöautoja on nyt rekisteröity 20 969 kappaletta, mikä on 3,5 prosenttia viime vuoden alkua vähemmän. Ensimmäisen vuosineljänneksen ensirekisteröinneissä täyssähköautojen osuus on noin 31 prosenttia. Ladattavien hybridien osuus on puolestaan noin 18 prosenttia ensirekisteröinneistä.

Autoalan mukaan komponenttipula on nyt vähitellen väistymässä, ja autojen saatavuuden odotetaan paranevan kuluvan vuoden aikana.

Se, mitä tuleva hallituspolitiikka autoalalla aiheuttaa, on vielä kysymysmerkki. Suurin osa auto- ja liikennealan vaalikoneeseen vastanneista kansalaisista ja ehdokkaista oli kuitenkin sitä mieltä, että nykyinen sähköistymiskehitys ei ole riittävä päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

– Henkilöautojen hankintatuki päättyi Suomessa sähköistymiskehityksen etenemiseen nähden liian aikaisin, sillä vallitsevassa markkinatilanteessa tuelle on suuri tarve. Vaikka 2 000 euron tuki ei ollut suuri, se kavensi sähköauton ja bensiiniauton hintaeroa. Tukien alasajo vaikuttaa väistämättä markkinakysyntään, tästä on kokemuksia myös muista Pohjoismaista. Ruotsissa tehtiin marraskuussa päätös lopettaa hankintakannuste ja Norjassa sähköautojen arvonlisäveroetuuksia on pienennetty. Sähköautojen kysyntä on alkuvuonna vähentynyt kannusteiden leikkausten takia Ruotsissa ja Norjassa noin 70 prosentilla, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Alan vaalikoneeseen vastanneet kansalaiset ja ehdokkaat suosivat liikenteen päästövähennystoimenpiteinä erityisesti vanhojen autojen kierrätyspalkkiota sekä täyssähköisten autojen hankintatukien jatkamista.