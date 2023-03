Isomman pään henkilöauton rekisteröiminen takapenkilliseksi umpikoriseksi kuorma-autoksi on suosiossa suurten säästömahdollisuuksien vuoksi.

Voiko ylellisen katumaasturikorisen, hankintahinnaltaan jopa yli parinsadan tuhannen euron luksushenkilöauton rekisteröidä virallisesti umpikoriseksi kuorma-autoksi ja säästää näin merkittäviä summia esimerkiksi auto- ja ajoneuvoverossa?

Ja vieläpä niin, ettei auton alkuperäistä takaistuinta tarvitse poistaa eikä väliseiniä asentaa? Ja niin, että ikkunat, verhoilut ja kaikki muutkin varusteet saavat olla paikallaan?

Kyllä voi, kertovat nyt Ilta-Sanomien haltuunsa saamat ajoneuvorekisteritiedot.

Traficomin ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä nimittäin selviää, että Suomessa liikkuu muun muassa Mercedes-Maybach GLS ja Mercedes-Benz GLS -mallisia luksuskatumaastureita, jotka ovat ajoneuvotietojen mukaan umpikorisia kuorma-autoja.

Yksi esimerkeistä on myynnissä Seinäjoella, hintaan 194 900 euroa.

Takaistuimet saa jättää paikoilleen, vaikka auto olisikin virallisesti umpikorinen kuorma-auto.

Kyseiset autot on muutettu virallisesti kuorma-autoiksi siksi, ettei kuorma-auton statusta nauttivasta autosta tarvitse maksaa auto- eikä ajoneuvoveroa.

Lisäksi niin sanottu diesel- eli käyttövoimavero on kuorma-autossa suhteessa varsin pieni, minkä ohella yrittäjäostaja voi vähentää kuorma-auton tapauksessa arvonlisäveron koko hankintahinnasta eikä vain auton autoverottomasta hinnasta.

Kuorma-autoksi muutetulta luksuskatumaasturilta ei myöskään vaadita yrityskäytössä ajopäiväkirjaa. Se taas tekee ajojen viranomaisvalvonnasta osin hyvinkin hankalaa.

Yksinomaan autoverosta saadut säästöt ovat esimerkiksi Mersun GLS-mallien tapauksessa jopa 50 000 euron luokkaa.

Traficomin mukaan sillä, että ajoneuvolain mukaan kuorma-auto on ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, ei ole asiassa merkitystä.

– Ajoneuvojen luokitusta koskevissa säännöksissä ei ole tarkoituksenmukaisuusharkintaa, vaan käytännössä, jos ajoneuvo täyttää ajoneuvoluokkaa koskevat säädetyt ja määrätyt vaatimukset, se hyväksytään kyseiseen ajoneuvoluokkaan kuuluvaksi, Traficomin Ajoneuvojen rekisteröinti -yksikön päällikkö Anne-Mari Erkkilä kommentoi tilannetta.

Traficomin mukaan kuorma-auton tavaratilaksi riittävät lain tavarankuljetusmaininnasta huolimatta erinomaisen hyvin esimerkiksi Mercedes-Maybachin käyttäjälleen tarjoamat litrat. Arvokkaan pitkänukkaisen samettiverhoilun päällä ei myöskään ole pakko kuljettaa välttämättä yhtään mitään, kunhan vain kuljettajalla on kevytkuorma-auto- tai kuorma-autoluokan ajokortti.

IS:n hallussa olevista rekisteritiedoista selviää, että tehtaalta alkujaan henkilöautoina lähteneet Mercedes-katumaasturit on onnistuttu muuttamaan kuorma-autoiksi nostamalla niiden kokonaismassaa taka-akselin kantavuutta korottamalla.

Sillä, ettei auton alkuperäinen valmistaja eli esimerkiksi Mercedes AG hyväksy muutosta, ei ole voimassa olevien pykälien mukaan mitään merkitystä.

Avainsanana kuorma-autoksi muuttamiseen on auton kantavuuden nostaminen niin, että 3 500 kilogramman kokonaispaino (= auton omapaino + kantavuus) ylittyy. Käytännössä kyse on porsaanreiästä.

– Valmistaja vastaa ajoneuvon turvallisuudesta. Valmistajan vastuu on monitahoinen kysymys ja riippuu osittain siitä, missä vaiheessa ajoneuvon elinkaarta muutokset on toteutettu ja hyväksytty, Erkkilä toteaa muutokseen liittyvistä vastuuseikoista.

Epäselvää on silti esimerkiksi se, toimivatko vaikkapa autojen ajonvakautusjärjestelmät kantavuuden kasvattamisen jälkeen enää niin kuin valmistaja on alkujaan tarkoittanut.

Ilmiselvien rahallisten etujen ohella kuorma-autoksi muutetulla katumaasturilla ajamisessa on myös haittansa. Autoissa kun on pakollinen nopeusrajoitin, joka on asetettu lukemaan 89 kilometriä tunnissa. Teknisesti rajoitin on IS:n saamien tietojen mukaan kuitenkin ohitettavissa tilapäisesti, esimerkiksi poistamalla sulake. Toimenpide on toki täysin laiton, mutta hankala valvottava, sillä henkilöauton kuorma-autostatus ei näy ulospäin mitenkään.

Verottajan mukaan yksityisajojen ajamiseen varsinkin liiketoimintakäyttöön rekisteröidyillä kuorma-autoilla liittyy suuri tapauskohtainen veroriski. Mahdollista on, että verottaja tulkitsee kuormuriajot esimerkiksi autoedun kiertämiseksi tai peitellyksi osingonjaoksi.