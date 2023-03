Tehdaspalon vaikutukset ovat näkyneet Škodan suosikkimallin toimitusajoissa, sillä odotusajat ovat lähennelleet jopa kahta vuotta.

Komponenttipulan vaikutuksia on vähennetty varusteita karsimalla, mutta esimerkiksi ilman ovipaneeleja autoja ei voida toimittaa asiakkaille.

Škoda Octavia oli vuonna 2019 Suomen eniten ensirekisteröity automalli 5 601 kappaleella. Ensimmäisen koronavuoden aikana Octavian rekisteröinnit putosivat 3 896 kappaleeseen (-30,4 %), mutta malli oli silti ylivoimaiseksi markkinajohtajaksi nousseen Toyota Corollan (5 394 kpl) jälkeen toinen.

Vuonna 2021 Octavian ensirekisteröinnit laskivat vain 5,6 prosenttia, ja tšekkimalli oli 3 676 rekisteröinnillä Toyotan Corolla- (5 320 kpl) ja Yaris-mallien (3 704 kpl) jälkeen Suomen kolmanneksi rekisteröidyin automalli.

Octavian alamäki jatkui viime vuonna. Ensirekisteröintien lasku koski lähes kaikkia automalleja, mutta Octavian kohdalla lasku oli selvästi jyrkempi kuin valtaosalla Suomessa suuressa mittakaavassa myydyillä automalleilla.

Pudotus 3 676:sta 2 001 kappaleeseen tarkoitti 45,6 prosentin laskua. Kovan pudotuksen seurauksena Octavia sijoittui viidenneksi Toyotan Corolla- (4 668 kpl, -12,3 %), Yaris- (3 144 kpl, -15,1 %) ja RAV4-mallien (2 248 kpl, -14,7 %) sekä Volvo XC60:n (2 002 kpl, -12,7 %) jälkeen.

Ensirekisteröintitilastot eivät ole koskaan olleet varsinaisia myyntitilastoja, mutta koronavirusepidemian ja Venäjän hyökkäyssodan seurauksena ne ovat muuttuneet aiempaa korostetummin toimitustilastoiksi.

Pula komponenteista on johtanut tuotanto-ongelmiin – komponenttipulan ollessa pahimmillaan autotehtaita oli jopa suljettuina – ja se näkyy miinusmerkkisinä ensirekisteröintilukuina lähes kaikilla automerkeillä.

Komponenttipulan vaikutus on usein kasvanut automallin varustetason kasvun myötä. Tähän on haettu ratkaisua karsimalla varusteita ja/tai korvaamalla esimerkiksi kosketusnäyttöjä tavallisilla näytöillä.

Nyt 2020-luvun kriisivuosien aikana uusien autojen toimitusajat ovat venyneet merkittävästi, ja nykyään tehdastilaukseen menevää automallia joutuu odottamaan yleensä vähintäänkin puoli vuotta, usein jopa yli vuoden.

Auton toimitusajan venyminen luvatusta on ikävä asia sekä ostajalle että myyjälle, onhan kaupassa yleensä yhtenä osatekijänä myös vaihtoauto, johon tulee koko ajan lisää kilometrejä.

– Škodalla on suuria vaikeuksia toimittaa Octavian lataus- ja kevythybridejä. Nettikeskustelujen pohjalta on helppo päätellä, että yli 1½ vuotta vanhoja tilauksia on useita toimittamatta, eivätkä autoja tilanneet ole saaneet edes vahvistettua tuotantoaikaa. Itse olen odottanut tietoja auton toimituksesta nyt 18 kuukautta. Maahantuoja tai tehdas ei ole ottanut mitään yhteyttä minuun, ainoastaan myyjä on ollut muutamia kertoja yhteydessä. Aina, kun hän on yhteydessä, hän kertoo, että Škoda on luvannut toimittaa auton esimerkiksi kolmen kuukauden kuluessa. Kun kolme kuukautta on kulunut, ilmoitetaan seuraava ”luvattu” päivämäärä. Mitään muuta tietoa ei ole annettu, kertoi Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut henkilö.

Kokemuksistaan kertonut Škoda-asiakas ei halua esiintyä jutussa nimellään, mutta hänen tietonsa ovat toimituksen tiedossa.

– Jotkin vuonna 2022 autonsa tilanneet asiakkaat ovat nettikeskustelujen perusteella saaneet autonsa jo, ja vanhimmat tilaukset tuntuvat olevan suurin ongelma. Škoda on päivittänyt hintojaan ylöspäin vuoden 2021 jälkeen, ja alkaa tuntua, ettei noita vanhimpia tilauksia edes haluta toimittaa ja pitkittämisellä yritetään saada asiakas luopumaan tilauksesta. Tämä on toki hypoteesi, eikä sen pohjalle ole mitään todisteita, mutta jotain erikoista on siinä, että toimitukset eivät etene. Škoda tuntuu olevan valmis uhraamaan suosituimman mallinsa maineen tällä salailulla ja rekisteröintitilastot kertovat karua kieltään.

Škodat Suomeen tuovan Helkama-Auto Oy:n viestintäpäällikkö Kari Aalo myöntää Octavian toimitusongelmat. Niiden taustalla on paitsi autoalaa yleisesti vaivaavaa komponenttipula myös talvella 2022 Škodan kotikaupungissa Mladá Boleslavissa tapahtunut tehdaspalo. Kyseessä oli Škodan alihankkijan tehdas, ja se vaikutti – ja vaikuttaa ilmeisesti jonkin verran vieläkin – ennen kaikkea Octavia-mallin tuotantoon.

Tehdaspalon jälkeen Škoda Autolta kerrottiin, että Octavian ovipaneeleja valmistavan yrityksen ongelmat laittoivat joksikin aikaa seis noin 16 000 Octavian tuotannon. Vaikka ovipaneelien tuotanto saatiin uudelleen käyntiin melko nopeasti, seisokin vaikutukset näkyvät jonkin verran vielä tälläkin hetkellä.

– Tehdas ei ole pidätellyt Octavian toimituksia, ja tilanne paranee koko ajan. Erilaiset toimitusaikataulut selittyvät sillä, että ovipaneeliongelma ei ole koskenut kaikkia Octavian varustetasoja. Nyt olemme päässeet luovuttamaan selkeästi enemmän autoja, ja meillä on prioriteettina se, että vanhimmat tilaukset toimitetaan ensin. Välitämme myyjille tietoa toimitusajoista ja toivomme, että he välittävät sitä asiakkailleen, kertoo asiaa pahoitteleva Kari Aalo.