Tutkimus: Myös autonostajat ovat alkaneet jarruttaa maailmanlaajuisesti

Länsimaiden tilannetta selvittänyt tutkimus heijastelee myös suomalaisia tunnelmia.

Pitäisikö nyt uskaltaa lähteä autokaupoille vai vieläkö on syytä odottaa? Siinä yksi kysymys, jota kuluttajat nyt pohtivat osin aiempaakin matalaviritteisemmissä tunnelmissa.

Capgemini Research Instituutin julkaiseman tuoreen What Matters to Today’s Consumer -tutkimuksen mukaan 61 prosenttia länsimaisista kuluttajista on nyt huolissaan taloudellisesta tilanteestaan.

Tutkimuksessa mukana olivat Australia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Yhdysvallat.

Capgeminin tutkimukseen vastanneista 11 300 kuluttajasta lähes kolme neljännestä (73 %) tekee esimerkiksi aiempaa vähemmän impulssiostoksia ja 69 % karsii ei-välttämättömien tuotteiden tai palvelujen ostamista sekä siirtää ylellisyystuotteiden hankkimista myöhempään ajankohtaan.

Niin sanotuiksi ylellisyystuotteiksi tutkimuksessa on laskettu muun muassa autot.

Eniten omasta taloudestaan huolissaan ovat 25–40-vuotiaat ja vähiten 57–75-vuotiaat.

Huolestuneiden joukossa korostuivat myös lapsiperheet.