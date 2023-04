Ensitesti: Mazdan jymypaukut jatkuvat: nyt tulee upouusi dieselmoottori!

Girona, Espanja

Euroopassa operoiva autoteollisuus on viime vuosina joutunut hirttäytymään hyvin pitkälle siihen ajatukseen, että henkilöautoilun tulevaisuus on sähköinen.

Niinhän se onkin – pääosin.

Samaan aikaan on kuitenkin toistuvasti muistutettu siitä, että tulevaisuuden käyttövoimatiekartta jakautuu useampaan haaraan, eikä yhtä ainoata, kaikille soveltuvaa ratkaisua hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi ole olemassa. Suurista autojäteistä etenkin Toyota on korostanut tätä seikkaa.

Päästövähennyskiimassa on europoliittinen päätöksenteko lähtenyt laukalle, jota muualla maailmassa on seurattu hämmästellen. Kohti nollapäästöjä ponnistellessa on poliittinen kunnianhimo oikaissut yhdessä kohdin ajattelemattomasti: polttomoottori on yksiselitteisesti haluttu kieltää.

Siitä on kärsinyt etenkin dieselmoottori. Uusien dieselautojen rekisteröinnit ovat Suomessakin painuneet marginaaliin samalla, kun itse tuote on monilta osin ollut parhaimmillaan.

CX-60:n perusrakenne on lähtökohtaisesti takavetoinen, mutta myös nelivedot ovat saatavilla. Ratkaisu soveltuu etenkin premium-autoihin, joiden joukkoon Mazda suuremmilla malleillaan tähyääkin. Akseliväli on pitkähkö.

Päästöjen kannalta polttomoottori ei kuitenkaan ole se paha poika, vaan fossiiliset polttoaineet. Viimeviikkoinen Saksan EU-parlamentissa läpi ajama päätös synteettisten, ns. e-polttoaineiden sallimisesta polttomoottoriautoissa myös vuoden 2035 jälkeen on merkittävä päänavaus keskustelulle siitä, onko polttomoottorilla vielä tulevaisuutta sähköautojen rinnalla. Kannattaako polttomoottoria enää kehittää?

Mazda ainakin uskoo niin. On todella pitkä aika siitä, kun yksikään henkilöautovalmistaja on viimeksi esitellyt täysin puhtaalta pöydältä suunnitellun uuden dieselmoottorin.

Ohjaamossa korostuvat toimivan ajoergonomian lisäksi tyyliseikat, sillä CX-60:ssa halutaan ottaa laatuloikka premiumiin. Keskinäyttöä ohjaava käyttöpyörä on mukavasti oikean käden ulottuvilla korkean keskikonsolin säilytyslokeron edessä.

Sellainenkin ihme nyt kuitenkin koetaan, kun tuoreen CX-60:n nokalle saadaan tuoreimman sukupolven e-Skyactiv D -kevythybridipata. Jos pelkkä uuden dieselin esittely ei vielä tarpeeksi hämmästytä, lisäpontta uutuuden kummastelulle luovat moottorin iskutilavuus ja konstruktio: pontevat 3,3 litraa, suora kuutonen. Tällaisia uutuuksia ei todellakaan joka päivä nähdä.

Mazda on tietenkin tehnyt moottoristaan entistä paremman, ja siinä nähdään nyt toisen sukupolven Skyactiv-tekniikkaa. Innovaation ytimessä on uudentyyppinen männän laen muotoilu, jossa on kahden munanpuolikkaan muotoinen palotilaratkaisu. Uutuuden avulla polttoaineseoksesta voidaan tehdä entistä laihempi, jolloin kulutus ja päästöt laskevat. Kulutuslukemat jäävät viiden litran tuntumaan sadalla kilometrillä, mikä on tämän kokoluokan autolle ehdottomasti hyvä lukema.

Moottorista tulee saataville kaksi tehoversiota, 200- ja 254-heppaiset. Ensin mainittu on aina takavetoinen, jälkimmäinen nelivetoinen auto. Lisähintaa riuskemmalle nelivetoversiolle kertyy vajaat kuusi tuhatta euroa. Hinnoittelultaan CX-60 asettuu selkeästi muutenkin premium-ryhmään.

Sisustuksessa käytetyt materiaalit ja työn laatu kestävät kriittisenkin tarkastelun. Vertailu saksalaisiin premium-merkkeihin on perusteltu, eikä Mazdan tarvitse tässä suhteessa kumarrella.

Mazdan tavoitteelle saatetaan joissakin leireissä hymähdellä, mutta on syytä muistaa, että vaikka brändi ei ehkä kokonaisuutena premiumia olisikaan, tietty malli voi sitä olla.

CX-60:n kohdalla siirtyminen sisälle ei petä asetettuja odotuksia. Sisätilojen materiaalit ovat aidosti laadukkaita – aitoa puuta, nahkaa ja kromipintaa. Muovisuutta ei tarvitse sietää sen enempää kuin saksalaiskilpailijoissakaan. Kojelaudan keskinäyttö on järkevän kokoinen, eikä se hallitse häiritsevästi ohjaamon kognitiivista ergonomiaa.

Diesel-CX-60:ssa on kaksi ajotilaa: normaali ja sport. Kookkaan moottorin käyntiääni on dieselille tyypillinen, rotevan tunnistettava. Perusajossa käyntiääntä ei kuitenkaan kuule lainkaan sisälle, ja auto on muutenkin hiljainen.

Digimittaristo on 12,3-tuumainen. Pienehköjä varoitusvaloja ja kuvakkeita on todella paljon, mutta perusnäkymä on helppolukuinen.

Perusajaminen on leppoisaa ja ajo-ominaisuudet kunnossa. Kuljettajalle välittyy etupyöriltä hyvä kuva auton kulkusuunnasta. Ohjaustuntuma on siistin neutraali. Pitkillä suorilla CX-60 kulkee miellyttävän vakaasti ja auton hallittavuus on helppoa.

Lue lisää: IS tapasi yhden automaailman tärkeimmistä hahmoista, joka sanoo dieselin kuolevan

Uusi kahdeksanvaihteinen, oppiva automaatti ilman momentinmuunninta toimi dieselin kanssa paritettuna siististi.

Ajotuntumaltaan CX-60 on vakaa tien päällä, mutta jousitus on säädetty turhan pintakovaksi. Tasaisilla pinnoilla mennään nätisti, mutta kuopissa ja töyssyissä jousitus välittää tien pinnan epätasaisuudet sisätiloihin, myös dieselversiona.

CX-60:een kehitetty uusi kahdeksanvaihteinen, oppiva automaatti ilman momentinmuunninta toimi ensitestissä dieselin kanssa paritettuna siististi.

Takana on tilaa melko hyvin, jos etuistuin ei ole taaimmassa asennossaan. Takaistuin on kuitenkin matala ja istuinosa lyhyehkö, joten pidemmille matkustajille voi tulla takana vaivautunut olo.

Kun tehokkaammalta nelivetoversiolta pyytää lisää kulkua moottoritielle kiihdyttäessä, sitä myös järjestyy. Sport-moodilla ajettaessa tallan lattiaan painaminen herättää hienosti vääntävän kuutosen henkiin, ja nyt myös kabiiniin kuuluu diesel-uutisia: se on voima joka puhuu.

Saako diesel vielä nähdä uuden tulemisen synteettisten e-polttoaineiden myötä? Sen aika näyttäköön, mutta on hyvä, että polttomoottorikehitystä ei olla lopettamassa kaikilla rintamilla.

Lue lisää: Moottori-lehti vertaili diesel- ja sähköautoa? Kumman käyttökulut ovat suuremmat?

Tavaratilan perusasennon kaikkiaan 570 litrasta 93 on välipohjan alla.

Tekniikka Mazda CX-60 M Hybrid 3.3 e-Skyactiv D 8AT AWD Takumi Moottori R6, 3 283 cm³, 187 kW (254 hv)/3 750 r/min, 550 Nm/1 500–2 400 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 7,4 s, huippunopeus 219 km/h Kulutus 5,2 l/100 km diesel CO2-päästöt 137 g/km Voimansiirto A8, neliveto Mitat p 4 745, l 1 890, k 1 686 mm, akseliväli 2 870 mm, omamassa 2 012 kg, tavaratila 570 – 1 726 l, tankki 58 l Hinta 67 686 euroa

Lue lisää: EU ja Saksa pääsivät sopimukseen uusien diesel- ja bensiiniautojen myyntikiellosta