Kun asuntovaunun omistaja ei vetänyt ”liikkuvaa kotiaan” autonsa perässä, hän vuokrasi ahkerasti vaunua sitä tarvitseville. Vioittunut akseli keskeytti vuokraustoiminnan, mutta missä vaiheessa vika oli syntynyt?

Asuntovaunujen omistajilla on talvisäilön jälkeen taas kiireitä, kun on vuosihuoltojen aika. Vuosihuolto on tärkeä toimenpide. Erityisen oleelliseksi se tuli käytetyn vaunun ostajalle.

Muutama vuosi sitten pariskunta osti Tampereen seudulla toimivalta yritykseltä Hobby 545 -matkailuvaunun. Vuonna 2017 käyttöönotetusta vaunusta ostaja pulitti 21 090 euroa. Kaupat tehtiin luovutushuollon jälkeen tammikuussa 2020, Muutama viikko myöhemmin vaunu katsastettiin.

Kaikki oli kunnossa lomasesonkeja varten. Tai niin piti olla. Noin puolitoista vuotta kului, kun ostaja esitti myyjäliikkeelle 2 020 euron vaatimuksen vaununsa korjaustarpeesta.

Vaikka ostaja oli käyttänyt vaunuaan itse ja vuokrannut sitä useita kertoja eri käyttäjille omistusaikanaan, niin ostaja oli sitä mieltä, että vaunun akselissa oli ollut piilevä vika ja se oli mennyt rikki.

Asuntovaunua ei voinut liikutella ilman akselin vaihtoa.

Omistaja huomasi vian, kun vuosihuolto oli tehty talvisäilön jälkeen. Vika oli huomattu huoltoliikkeessäkin. Omistaja sai korjaamolta lausunnon, jonka mukaan akseli olisi ollut viallinen jo kaupantekohetkellä.

Omistajan ottama kuva sen jälkeen, kun akseli oli vaihdettu. Omistajan mielestä rengasta on näkyvissä paljon enemmän kuin myyntikuvassa.

Myyjäliike ei kuluttajan vaatimukseen suostunut. Kun vaunusta tehtiin kaupat, akselin kunto tarkastettiin erikseen, eikä siitä löytynyt mitään sanomista.

Vaunun korjannut yritys oli arvioinut mahdollisia syitä, jotka olisivat voineet aiheuttaa vaurion. Syiksi nousivat liikakuorma eli ylipaino. Vaunun katolla ollut paksu lumikuormakin oli yksi mahdollinen syyllinen.

Vaunua oli vuokrattu melkoisesti puolentoista vuoden aikana, joten olisiko joku käyttäjistä saattanut ajaa töyssyyn liian kovalla vauhdilla, korjaamoyritys arveli.

Myyjän näkemys oli, että akselivaurio oli syntynyt kaupanteon jälkeen. Myyjä muistutti, ettei ostaja voinut tietää, millaista kyytiä vaunu oli vuokralaisten käytössä saanut.

Vaikka myyjäliike kiistikin omistajan vaatimuksen, ymmärsi kauppias asiakkaansa henkisiä kärsimyksiä ja mielipahaa. Henkisistä kärsimyksistä myyjä lupasi antaa 300 euron hyvityksen.

Kuluttajariitalautakunta totesi asiaa selvitellessään, että näyttämättä jäi, oliko asuntovaunun keskiakseli ollut rikki jo kauppaa tehtäessä – paljastuihan asia vasta puolitoista vuotta kaupanteon jälkeen.

Lautakunnalla oli omistajan ottamia kuvia vaunusta, jota ratkaisua tehtäessä tutkittiin. Lautakunta ei tiennyt, millainen kuorma vaunussa kaupanteon hetkellä otetussa kuvassa oli ollut.

Ratkaisua tehtäessä lautakunta kiinnitti myyjäliikkeen tavoin huomiota siiten, että vaunu oli katsastettu juuri ennen luovutusta.

Vaunu ei ollut lautakunnan arvion mukaan huonommassa kunnossa kuin ostaja odotti ja totesi, ettei asuntovaunussa ollut hyvitykseen oikeuttavaa virhettä, eikä hyvitystä suositeltu.

Lautakunnan mielestä myyjäliikkeen pitää kuitenkin maksaa ostajalle tarjoamansa 300 euroa. Ratkaisu on tehty joulukuussa.