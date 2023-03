Venäjän turvallisuuspalvelu on saamassa automaattisen pääsyn muun muassa Venäjän kaikkien taksiautojen maksukortti- ja sijaintitietoihin.

Venäjän federaation turvallisuuspalvelu eli FSB saa syyskuusta alkaen pääsyn maan kaikkien taksien sijaintitietoihin, kertoo talouslehti Kommersant.

Sijainnin ohella turvallisuuspalvelulla on jatkossa esimerkiksi tieto siitä, mistä mikin taksi on tulossa – ja minne se on mahdollisesti menossa.

FSB:lle luvattu pääsy taksioperaattoreiden tietojärjestelmiin kertoo luonnollisesti myös taksiasiakkaiden maksukortti- ja muut tiedot kuten esimerkiksi tilaajien osoitteet ja nimet.

”Matkustajataksin tilauspalvelu... ...tarjoaa FSB:n yksikölle ... ympäri vuorokauden etäyhteyden tietojärjestelmiin ja tietokantoihin, joita käytetään tilauksen vastaanottamiseen, tallentamiseen, käsittelyyn sekä välittämiseen”, presidentti Vladimir Putinin allekirjoittamissa tuoreissa lakiasiakirjoissa todetaan.

Uutta lakia perustellaan Venäjällä kansallisella turvallisuudella, jota uhkaavat nyt siis myös anonyymit taksimatkat.

Taksiliikenne on ollut Venäjällä viimeinen joukkoliikenteen muoto, jota ei ole valvottu esimerkiksi kameroin ja metallinpaljastimin ja jossa ei ole voinut olla mukana myös muita silmäpareja.

Epäselvää on, koskeeko laki myös ulkomailla toimivia venäläistaustaisia taksioperaattoreita kuten esimerkiksi Suomessakin kyytejä välittävää Yangoa.

Myös Suomen rajaa valvova Venäjän rajavartiolaitos eli liittovaltion turvallisuuspalvelun rajapalvelu toimii suoraan taksitiedot saavan FSB:n alaisuudessa.