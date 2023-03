Liikenteen turvallisuusvirasto selvittää viime päivien kuuminta rekisteröinti-ilmiötä.

Ensimmäiset tonniluokan pakettiautot on onnistuttu jo rekisteröimään pieniveroisiksi viiden hengen kuorma-autoiksi. Traficomin mukaan asiassa on kuitenkin vielä selvitettävää. Kuvassa tavallinen perus-Vito pakettiautoksi rekisteröitynä.

Voiko tavallisia tonniluokan pakettiautoja muuttaa auto- ja ajoneuvoverottomiksi kuorma-autoiksi, joissa saa olla etupenkkien ohella erilaisia lisäistuimia ja joiden käyttövoimaverokin on totuttua pienempi?

Tätä kysymystä pohditaan nyt myös liikenteen turvallisuusvirasto Traficomissa, joka kertoo ryhtyneensä selvittämään muun muassa Mercedes-Benz Vito -mallisten dieselpakettiautojen muuttamisia virallisesti kevytkuorma-autoiksi.

Useita käytettyjä nelivetoisia diesel-Vitoja on onnistuttu rekisteröimään viime päivien aikana virallisiksi kuorma-autoiksi ilman, että autojen alkuperäinen valmistaja eli Mercedes-Benz AG on kyseistä muutosta hyväksynyt.

– Kommenttinamme asiaan voin todeta, että virastolla on tiedossa, että yksittäisten ajoneuvojen vaatimustenmukaisuudesta ja katsastukseen esitettyjen asiakirjojen alkuperästä on esitetty epäilyksiä. Virasto selvittää tilannetta, Traficomin Ajoneuvojen rekisteröinti -yksikön päällikkö Anne-Mari Erkkilä kertoo Ilta-Sanomille.

IS:n tietojen mukaan kevytkuorma-autoiksi muuttamisia on tehty ainakin Pohjanmaalla ja ne ovat olleet ns. yksittäishyväksyntätyyppisiä.

Teknisesti ottaen statusmuutos on toteutettu nostamalla pakettiauton kantavuutta siten, että autoyksilön kokonaispaino on ylittänyt kuorma-autolta vaadittavan 3,5 tonnin rajan. Muutos on vaatinut esimerkiksi erilaisia mittauksia, laskelmia ja teknisiä dokumentteja.

Mikäli vastaavia niin sanottuja peruspakettiautoja voi jatkossa muuttaa pieniveroisiksi kuorma-autoiksi, voi edessä olla jopa pakettiautomarkkinan suoranainen mullistuminen.

Käytännössä yrittäjäostaja voi esimerkiksi vähentää kuorma-auton arvonlisäveron koko hankintahinnasta eikä vain verottomasta hinnasta kuten pakettiautoksi rekisteröidyssä autossa.

Kuorma-auton statusta nauttivilta autoilta ei myöskään vaadita verotuksessa ajopäiväkirjaa.

Aiemmin kuorma-autoiksi on pystynyt rekisteröimään vain selvästi suurimpia pakettiautoja kuten Mercedes-Benz Sprintereitä ja Volkswagen Craftereita sekä myös nelivetoisia lava-autoja kuten Toyota Hiluxeja ja Ford Rangereita.

Nyt kilvissä ovat kuitenkin aivan ensimmäiset ennennäkemättömät ja totuttua paljon pienemmät eli C-kortilla ajettavissa olevat tonniluokan kuorma-autopakut.