Tila-autojen edelläkävijöihin lukeutuva Renault Espace on nyt olemukseltaan entistä enemmän katumaasturi kuin pullea perhekuljetin.

Kun Renault Espace esiteltiin vuonna 1983, aikalaiset muistavat sen tilankäytöltään uudenlaisena, jopa futuristisena.

Uusiutunut Espace on edennyt kuudenteen sukupolveen, eivätkä sisätilat ole vieläkään kortilla. Istuintilaa on joko viidelle tai seitsemälle henkilölle. Hintaan istuinluvulla ei ole vaikutusta. Espacen pituus on 4,72 metriä eli 14 senttiä vähemmän kuin ennen ja samalla korkeus on laskenut 3,2 senttiä. Pienemmästä korista huolimatta sisäpituus edestä kolmannen rivin penkin selkänojaan on kasvanut, Renault’n mittamiehet raportoivat.

Seitsemän matkustajan versiossa kaikkien paikkojen ollessa käytössä tavaroille jää tilaa vain 159 litraa.

Myös tavaratila on suurempi kuin ennen. Viiden matkustajan versiossa takapenkin ollessa normaaliasennossa tavaratila on 581 litran kokoinen. Kun takapenkin siirtää etuasentoon tilaa on 777 litraa. Seitsemän matkustajan versiossa kaikkien paikkojen ollessa käytössä tavaroille jää tilaa 159 litraa.

Espaceen on tarjolla kolme eri varustetasoa.

Googlen Android Automotive -järjestelmän sisältämää Renault’n OpenR link -multimedian näyttöä voi muokkailla mieleisekseen.

Oman lisänsä tilavaikutelmaan luo lisävarusteena saatava lasinen, yli neliömetrin kokoinen panoraamakatto, jota Renault kuvailee yhdeksi markkinoiden suurimmista.

Katumaastureiden tapaan sivuprofiilissa korostuvat lokasuojat ja korin alaosan suojaus. Takaovi on tavallista leveämpi, mikä helpottaa liikkumista kolmannelle istuinriville. Kattolinja laskee perää kohden, joten pääntila selviää vain koeistumalla.

Auton omamassa on keventynyt yli 200 kiloa, mikä yhdessä hybridivoimalinjan kanssa mahdollistaa pienen kulutuksen auton kokoon ja kuljetuskapasiteettiin nähden.

Ahdetun 1,2-litraisen bensiinimoottorin ja kahden sähkömoottorin yhdistelmä on 146 kilowatin (200 hv) tehoinen paketti. Espacen E-Tech full hybrid -voimalinjassa bensiinimoottori kehittää 96 kilowattia (130 hv) ja 205 newtonmetriä. Pääsähkömoottorin vääntömomentti on yhtä suuri ja se kehittää 50 kilowattia. Lisäksi paketissa on 18 kilowatin (50 Nm) tehoinen starttigeneraattori, joka käynnistää moottorin ja antaa lisäpuhtia monitilavaihteiston hakiessa uutta pykälää.

Edelliseen Espaceen verrattuna nyt esiteltävän kulutus on 35 prosenttia pienempi. Yhdistetty kulutus on kaikissa versioissa alle viisi litraa sadalla ja suurin hiilidioksidipäästö on 111 g/km. Techno-varusteversiossa luvut ovat 4,7 litraa sadalla ja 104 g/km.

Panoraamalasi on 1,33 metriä pitkä.

Espace lähtee aina liikkeelle sähköisesti. Ajonopeutta vähennettäessä sekä jarrutettaessa energiaa tallentuu kahden kilowattitunnin (400 V) litiumioniajoakkuun.

Ensimmäiset kuudennen sukupolven Renault Espacet saapuvat Suomeen syksyllä. Hinnastoa ei ole vielä julkaistu.