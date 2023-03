Uudet luvut julki: Volvon valta-asema Ruotsissa vakavasti uhattuna

Ruotsin myydyimmät autot ovat perinteisesti olleet Volvoja. Nyt linjaan on lyöty Teslan puolelta vakava särö.

Uusi tapa toimittaa auto satamasta eikä suinkaan liikkeestä noudettavaksi on herättänyt ruotsalaisten Tesla-asiakkaiden keskuudessa runsaasti närää.

Yhdysvaltalaislähtöisen sähköautovalmistaja Teslan myyntiluvut Ruotsissa ovat olleet niin huikeita, että merkin Model Y -malli on ruotsalaisten rekisteröintitilastojen perusteella kirimässä jo Volvo XC40:n ohi eli peräti koko Ruotsin myydyimmäksi uudeksi autoksi.

Kaikkiaan Model Y:n menekki Ruotsissa on ollut niin rajua, että ruotsalaisten automedioiden mukaan Tesla on uutena ilmiönä lähettänyt asiakkailleen tekstiviestejä, joissa ostajia pyydetään noutamaan ostettu auto suoraan laivasta.

Jos asiakas ei voi tai halua noutaa autoaan annetulla tavalla, Tesla varoittaa auton toimituksen venyvän jopa kuukausilla.

Tesla Model Y:n myyntiluvut Ruotsissa sekä myös muualla Euroopassa suorastaan räjähtivät, kun mallin hintaa laskettiin hieman ennen vuodenvaihdetta jopa yli 10 000 eurolla.

Tesla Model Y on katumaasturi- ja tila-autopiirteitä omaava keskikokoinen täyssähköauto, jonka katumaasturi, jossa on noin 75 kWh ajoakku. Auto on saatavana taka- ja nelivetoisena.