Koeajo: Ainoa Euroopassa myynnissä oleva täyssähköinen pick-up on maastohenkinen, mutta ei kovin maastokykyinen.

Ulkonäkö ei lyö yksiin 70 556 euron hintaisen T90:n maastoajo-ominaisuuksien kanssa. Autoon nousua helpottavien astinlautojen käyttöön on syytä tottua, jos ei halua liata vaatteita.

Maxus tuo nimeään esiin näyttävästi uudessa T90-avolavassa: äijämäisessä, lähes härskissä krominkiiltoisessa maskissa sekä takaluukussa Maxus näkyy huomiota herättävän selvästi. Tällaiselle nimen esiintuomiselle on ilmeinen tarve, sillä sen verran paljon avolavan merkkiä ihmeteltiin koeajon aikana.

Merkittävä osa T90:n keräämästä huomiosta johtui kuitenkin auton ulkonäöstä: 5,37-metrinen pick-up on isoine maskeineen ja kromisine lavakaarineen on järeä ilmestys.

Väljät pyöränkotelot synnyttävät maastohenkisen vaikutelman, mutta koeajoauton alamittaisen näköiset pyörät keräsivät kriittisiä huomioita. Testiauton talvirenkaat olivat kokoa 245/70 R 16, mutta tilanne kohentuu vakiovarustukseen kuuluvilla 17-tuumaisilla renkailla.

Latausliitin on polttomoottoriauton tankkausaukossa, mikä saattaa tuottaa haasteita pikalatausasemilla. Auton oma latausjohto pitää kuljettaa matkustamossa. Hiukankin huonommalla tiestöllä pitää olla tarkkana, sillä maavaraa on vain 16 senttiä. Peruutuskamera on takaluukun kahvassa.

Ulkonäköä saa kohennettua lisää – kulutuksen ja ajomukavuuden kustannuksella – karkeakuvioisilla maastorenkailla. Off road -käyttöä varten niitä ei kuitenkaan kannata hankkia, sillä T90:n maastoajo-ominaisuudet eivät korreloi auton ulkonäön kanssa.

Heikot maasto-ominaisuudet johtuvat siitä, että 177-hevosvoimaisella sähkömoottorilla varustettu T90 on takavetoinen. Maastoajoa varten autossa on nopeusalueella 0–30 km/h toimiva alamäkihidastin, mutta etenemiskykyä lisäävää tasauspyörästön lukkoa ei ole.

Hyvin verhoillun lavan takalaidan kantavuus on 200 kiloa.

Maastoajoon liittyvät arvot ovat hyvät: kohtaamiskulma 27 ja jättökulma 24 astetta sekä kahluusyvyys 55 cm. Kahlaaminen ovien alalaitaan ulottuvassa vedessä kuulostaa huimalta, sillä ajoakku, sähkömoottori ja valtaosa koeajojännitetekniikasta on auton alla. Lisäksi maavaraa on vain 16 cm, ja ajoakun alla on tilaa 20 cm.

Nelivedon puuttumisen vuoksi T90:ää on vaikea nähdä avolavoille tyypillisissä työ- tai harrastushommissa. Malli on omimmillaan hyväpintaisilla tieurilla, ei liejuisilla työmailla tai metsäteillä, eikä vaatimaton tuhannen kilon vetomassa mahdollista edes hevostrailerin vetoa.

Vain korkeussuunnassa liikkuvassa ratissa on radion ja puhelimen käyttökytkimet, vakionopeudensäädin on vasta tulossa lisävarusteeksi.

Ajoakun varaus näkyy vain pienestä mittarista, mutta infonäytölle saa kulutus- ja toimintamatkatietoa

Kuormaamattomana etenemiskykyä heikentää auton kevätperäisyys. Lehtijousitettu takapää pompottaa ikävästi, eikä matkustusmukavuudesta, ohjauksesta tai ajettavuudesta voi antaa hyvää arvosanaa. Ainoa merkittävä melun lähde on alle 30 km/h:n nopeudessa ääntelevä jalankulkijoiden varoitin.

Kuormaa saa kyytiin mukavasti, sillä 2,4-tonnisen T90:n kantavuus on 925 kiloa. Siististi vuorattu lava on symmetrinen (147 x 147 cm), pyöränkoteloiden väli 110 cm ja laitojen korkeus 53 cm. Kiinnityslenkkejä on muutama, ja lisävarusteena saa erilaisia lavakatteita.

T90 käynnistyy avaimesta vain silloin, kun keskikonsolissa oleva kierrettävä ajosuunnanvalitsin on N-asennossa. Mekaanista seisontajarrua on käytettävä aina, sillä myös D- ja R-asennoilla auto on ”vapaalla”. Yhden polkimen ajo ei ole mahdollista.

Manuaalisen lämmityslaitteen säätö hoidetaan kosketuspainikkeilla.

Miehistöohjaamoisen version nahkaverhoilluissa etuistuimissa on kuusisuuntaiset sähkösäädöt ja mukavasti sivuttaistukea, mutta ratti säätyy vain korkeussuunnassa. Takana istutaan hiukan turhan matalalla. Polvi- ja pääntilaa on mukavasti, ja kengät mahtuvat edessä olevan istuimen alle.

Taakse ei ole lämpökanavia, mutta huomattavasti suurempi heikkous liittyy manuaaliseen lämmityslaitteeseen. Laitetta käytetään keskinäytön alla olevilla kosketuspainikkeilla, ja valinnat näkyvät vain hetken aikaa näytöllä. Koeajon aikana pakkasta oli 0–15 astetta, jolloin lämmönsäätö piti pitää 28–30 asteessa!

Istuimet ovat asialliset. Jos penkki on kovin edessä, seisontajarrun käyttö on hankalaa.

Jalkatilaa on takana mukavasti. Myös keskipaikalla mahtuu istumaan. Parhaimmillaan takapenkki on kuitenkin kahden hengen kuormalla.

Parannettavaa on myös ajoakun lämmityksessä, sillä sitä ei pysty esilämmittämään latausta varten. Tämä näkyi hyvin kylmää autoa 150 kW:n pikalaturilla ladattaessa. Lataus kahdestakymmenestä 88 prosenttiin kesti lähes tunnin, ja vasta 30 minuutin kohdalla päästiin 76 kW:n lataustehoon. Lataus osoitti, että Maxus kertoo totuudenmukaisesti sekä pikalataustehon (80 kW) että pikalatausajan (45 min 20–80 %).

Sähköautojen toimintamatkatesteissä on todettu, että Maxus-mallien normiarvot lyövät hyvin yksiin todellisuuden kanssa. Pakkasella T90:n normiarvo 336 kilometriä jopa ylittyi – täyslatausten jälkeen näytöllä saattoi vilahtaa jopa yli 400 km. Auto tunnisti kuitenkin nopeasti lämmityslaitteen vaikutuksen ja pudotti ”lupauksen” 260–270 kilometriin. Tämän jälkeen toimintamatkanäyttö näytti totuudenmukaisia arvoja, sillä 85 kWh:n ajoakulla varustetun T90:n keskikulutus oli n. 30 kWh/100 km.

Auto käynnistyy avaimesta vain silloin, kun ajosuunnanvalitsin on N-asennossa ja pysyy valitsimen asennosta riippumatta paikallaan vain mekaanisen seisontajarrun avulla.

