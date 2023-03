Kun länsimaisten autonvalmistajien pako Venäjältä kaventaa venäläisten kuluttajien vaihtoehtoja, kiinalaiset autonvalmistajat ovat täyttäneet aukon. Osa venäläisistä kuluttajista on kuitenkin haluttomia siirtyä kiinalaisiin automerkkeihin.

Kiinalaisten merkkien, kuten Haval, Chery ja Geely, osuus Venäjän uusien autojen myynnistä on nyt jo lähes 40 prosenttia, Autostatin ja konsulttiyhtiö PPK:n tiedot osoittivat. Vastaava luku tammikuussa oli vielä alle kymmenen prosenttia.

Kasvuluvut eivät kuitenkaan kerro koko totuutta kiinalaisista autoista. Kun uutistoimisto Reuters puhui useiden venäläisten autonostajien kanssa, he pitivät joidenkin kiinalaisten autojen laatua heikompana verrattuna länsimaisiin ajoneuvoihin. Myös alan asiantuntijat sanoivat, että kiinalaisten valmistajien olisi parannettava mainettaan samalla kun niin markkinaosuus kasvaa.

Stepan, 28, on yhä useammin ajanut kiinalaisilla autoilla yhteiskäyttöpalveluita käyttäessään. Hän on yksi niistä, jotka eivät ole vakuuttuneita niiden laadusta. Hän kaipaisi ajamiseen enemmän sujuvuutta.

– Onnistuin ostamaan Škodan vuonna 2022. Jos haluat rehellisen mielipiteeni, ero (kiinalaisiin) on valtava, hän kertoi Reutersille Moskovan Favorit Motors -jälleenmyyntipisteessä.

Tšekkiläinen autonvalmistaja Škoda Auto on osa Volkswagen-konsernia ja yksi useista länsimaisista autonvalmistajista, joilla oli paikallista autotuotantoa. Nyt Škoda on viimeistelemässä kauppaa Venäjän-omaisuutensa myynnistä länsimaisten pakotteiden seurauksena.

Chery on yksi lukuisista kiinalaismerkeistä, jotka napsivat markkinaosuutta Venäjällä. Kuva vladivostokilaisesta autoliikkeestä.

Uutta kiinalaista autoaan ostaessaan Alexander, 74, etsi autoa, joka sisälsi ruotsalaista tekniikkaa.

– Uskon, että ajan myötä luotettavuus paranee, hän sanoi.

– Tiedän esimerkiksi, että (Geely) Tugellassa on Volvon moottori. Se sai minut ostamaan auton.

Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev sanoi viime perjantaina, että yhteistyö kiinalaisten valmistajien kanssa toimii ja kuluttajien käsitykset ovat vanhentuneet.

– Me nauroimme ennen joillekin heidän malleistaan, mutta kun menin ajelulle kiinalaisella autolla ja tarkastelin myös muita, niin sanon suoraan: auto, jolla ajoin, ei todellakaan ollut huonompi kuin Mercedes, hän kertoi muistellessaan viime joulukuista Kiinan-matkaansa.

– Olemme eläneet koko elämämme keskittyen eurooppalaisiin, japanilaisiin ja amerikkalaisiin merkkeihin, emmekä ole erityisesti ottaneet huomioon Kiinan markkinoita, jotka... ovat kehittyneet uskomattomalla nopeudella, sanoi Vladimir Shestak, Altair-Auton pääjohtaja Vladivostokissa. Altair-Auto on erikoistunut Mercedes-Benz- ja Geely-brändeihin.

Vaikka suurin osa ulkomaisista yrityksistä on poistunut Venäjältä tai on poistumassa, varastokanta ja rinnakkaistuonti tarkoittavat, että joidenkin länsiyritysten autoja on edelleen myynnissä.

Kotimaisen tuottajan Avtovazin Lada-brändi on Venäjän suosituin. Renault´lla oli Avtovazin määräysvaltaosuutensa kautta suurin markkinaosuus ulkomaisten tuottajien joukossa ennen kuin Venäjä aloitti ""erityisoperaationsa” Ukrainassa.

Vaikka kiinalaiset autot täyttävät yhä enemmän aukkoa, maine on edelleen ongelma, sanoi autoteollisuuden asiantuntija Sergey Aslanyan.

– Kyllä, heillä ei juuri ole täällä enää kilpailijoita, hän sanoi.

– Mutta se ei tarkoita, että ihmiset muuttaisivat mielipiteitään nopeasti.

Työntekijä kiinnittää Geelyn mainoskylttiä kiinalaisauton rekisterikilven paikalle Moskovassa.

Kiinalaisten merkkien markkinaosuus nousi tammi-helmikuussa 37,15 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 9,48 prosenttia, Autostatin ja PPK:n tiedot osoittivat. Poistuneiden ja poistuvien eurooppalaisten, japanilaisten ja korealaisten merkkien myynti laski 22,6 prosenttiin 70 prosentista.

Jyrkkä heilahdus johtuu kuitenkin pääasiassa uusien autojen myynnin romahtamisesta, joka laski 58,8 prosenttia vuonna 2022.

Yhteistyön lisääntymisen osoituksena kiinalainen Haval valmistaa nyt autoja paikallisesti, kun taas Moskovassa elpynyt neuvostoajan Moskvitsh käyttää kiinalaisen JAC:n moottorin osia, suunnittelua ja suunnittelua. Kuluttajia tosin huolestuttaa Moskvitshin hinta. Jopa Medvedev sanoi, että Moskvitshin hinta näyttää hieman korkealta. Venäjän myydyimmän auton Lada Grantan hinnat alkavat yli 8 200 eurosta.

– Kiinalaiset tuovat paljon autoja, mutta jos puhumme hinnasta, ei laadusta, halpoja autoja ei olekaan, Za Rulem -autolehden päätoimittaja Maxim Kadakov sanoi.