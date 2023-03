Volvo: nämä sähköautot kulkevat aiempaa pidemmälle

Volvo kertoo kahden sähköautomallin saavan uudet akut ja moottorit.

Tulevan mallivuoden XC40 saa jopa 571 kilometrin toimintamatkan. C40-mallille on mitattu jopa 580 km:n toimintamatka.

Kun Volvo XC40 Recharge oli IS:n koeajossa talvella 2021, se vaikutti kuluttavan melkoisesti energiaa. Autoa kuvailtiin energia-ahmatiksi. Samankaltaisia havaintoja on eri koeajoissa kirjattu myös C40-mallin kohdalla.

Volvo on käsitellyt asiaa siten, että mallivuoden 2024 autoissa on uudet akut ja moottorit. Niiden luvataan pidentävän huomattavasti WLTP-päästömittauksen mukaisia toimintamatkoja edelliseen mallivuoteen verrattuna. Volvo C40:n toimintamatka on enimmillään 581 kilometriä ja XC40:n jopa 572 kilometriä (WLTP).

Uutuutena tulee uusi malliversio Single Extended Range: kokonaiskapasiteetiltaan 69 kWh:n ja 82 kWh:n akut ovat saatavilla Single ja Single Extended Range -versioihin sekä 82 kWh:n akku nelivetoiseen Twin-versioon. 82 kWh:n akkua käyttävissä autoissa pikalatausteho kasvaa 150 kW:sta 200 kW:iin.

Ensimmäiset mallivuoden 2024 täyssähköiset C40 ja XC40 Recharge -mallit saapuvat Suomeen syksyllä 2023.