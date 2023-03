Suomeen on muodostumassa autojätti, joka tuo pian maahan peräti 13 eri merkin autoja – yhteys myös Terrafameen

Yrityskauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Citroën, Dacia, DS, Hyundai, Isuzu, Lotus, Peugeot, Renault, SsangYong ja Suzuki -merkkisiä ajoneuvoja Suomeen maahantuova Bassadone Automotive Nordic -konserni kertoo ostavansa Fiat, Alfa-Romeo ja Jeep -autoja Suomeen maahantuovan Astara Ital Finland Oy:n

Käytännössä Fiatin maahantuonti liitetään Citroën-maahantuoja Auto-Bon Oy:öön. Kauppaan kuuluvat myös Fiat Professional -hyötyajoneuvot sekä Abarth-brändi.

Auto-Bonin emokonserni Bassadonella on kansainvälisen Stellantis-autoteollisuuskonsernin merkeistä ennestään jo Citroënin, Peugeotin, DS Automobilesin sekä tuoreimpana myös Opelin maahantuontisopimus.

Jatkossa Stellantiksen kaikki Suomessa myynnissä olevat volyymibrändit löytyvät siis saman katon alta.

– Saman autonvalmistajan merkkien keskittäminen yhdelle maahantuojalle on luontainen jatke alan keskittyessä. Tulemme keskittämään merkkejä myös jälleenmyyjäverkostossa. Keskittäminen mahdollistaa asiakaspalvelun kehittämisen entistä asiakasystävällisemäksi ja vain siten kustannushyödyt realisoituvat koko toimitusketjussa, kertoo Auto-Bon Oy:n tiedotteessa yhtiön toimitusjohtaja Markus Vuolle.

Stellantis-konserni syntyi vuonna 2021, kun ranskalainen PSA Groupe ja italialaisamerikkalainen FCA (Fiat Chrysler Automobiles) fuusioituivat. Suomessa jättikonsernin tavoitteena on ollut tuoda konsernin kaikki merkit saman maahantuojan alaisuuteen.

– Tällä hetkellä koko autoala kohtaa vahvaa painetta konsolidoitumiseen. Näin ollen olemme tietoisesti tarttuneet tilaisuuksiin, kun mahdollisuuksia on ollut tarjolla. Fiatin, Alfa Romeon ja Jeepin mukaantulo on luonnollinen jatkumo, kertoo Bassadone Automotive Nordicin toimitusjohtaja Antti Ruhanen.

Kun jokainen Stellantiksen merkki on saman maahantuojan alaisuudessa, on mahdollista saada eniten irti merkkien yhteisistä synergioista.

– Fiatilla on perinteisesti ollut vahva asema isojen pakettiautojen luokassa Ducatolla. Nyt Fiatin sähköistyvä mallisto on juuri laajentunut kaikkiin pakettiautoluokkiin tarjoten alan tuoreimman tekniikan. Kykenemme Auto-Bonilla keskittymään jokaisella automerkeillä tiettyyn kohderyhmään ja rakentamaan tuotetarjonnan paremmin asiakkaiden tarpeiden mukaan, kun valikoimassamme on kaikki Stellantiksen valmistamat hyötyajoajoneuvot, Vuolle toteaa uudesta tilanteesta.

Bassadoneen liittyvistä merkeistä Alfa Romeo puolestaan julkistaa 2026 mennessä joka vuosi uuden mallin, ja vuonna 2027 koko Alfan mallisto on täyssähköinen.

Jeep taas vaihtaa maahantuojaa juuri, kun markkinoille tuodaan tuore Vuoden Auto Euroopassa 2023 -voittaja eli täyssähköinen Jeep Avenger. Jeepin mallisto on myös sähköistymässä kovaa vauhtia.

Stellantis-konserni liittyy Suomeen muutoinkin kuin maahantuonnin ja automyynnin kautta, sillä valtion enemmistöomistuksessa oleva kaivosyhtiö Terrafame on hiljattain sopinut Stellantiksen kanssa sähköautojen ajoakuissa käytettävän nikkelisulfaatin toimittamisesta vuodesta 2025 vuoteen 2030 saakka.