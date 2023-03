Koeajo: Fiat Scudo on palannut. Uutena tarjolla on myös täyssähköinen voimalinja

Fiatin viime vuonna käyttöön ottama uusi logo koostuu neljästä isosta kirjaimesta. Käytännössä uusi Scudo on silti samaa tavaraa kuin neljä muunkin merkkistä pakettiautomallia.

Jos tämänkertainen koeajettava vaikuttaa tutulta jo ennen jutun lukemista loppuun, ei ihme. Fiat Scudo kun on auto, joka on saatavana myös Toyota Proacena, Citroën Jumpyna, Peugeot Expertinä sekä myös Opel Vivarona. Suomeksi sanottuna ostajalla on siis todellakin varaa valita, mikäli kyseinen autotyyppi eli pakettiauto erilaisin matkustamoistuinvaihtoehdoin tai ilman kiinnostaa.

Ohjaamo on muovisen karu, mutta toimiva. Varsinaista nykyaikaista tietoviihdejärjestelmää ei ole, sillä Suomen mallivalikoimissa on vain yksi varusteversio.

Joukon tuorein tulokas on Fiat, jonka malliston tuorein on täyssähköinen e-Scudo. Se on Suomessa tarjolla sekä peltikuorisena peruspakuna että kiinnostavasti myös takaistuimella varustettuna kuuden hengen Crew Cab -versiona, kohtuullisesta vain kolmen tonnin lisähinnasta.

Suomeksi saman voisi sanoa niinkin, että sähköpakettiauto kuten muutkin sähköautot ovat siis autoverottomia, eli dieselmallien tapaista rangaistusveroa ei enää lisäpenkeistä mene.

E-kirjain erottaa sähkömallin muista Scudoista. Fiatin osalta mallistossa on yhä myös dieselvaihtoehtojakin, joita saa ilahduttavasti myös lyhytkorisena.

Mainituista malliversioista ajoon osui ensimmäinen eli peruspaku.

Sen kuten Crew Cabinkin hinnasto on hyvin yksinkertainen, eli korimalli on aina pitkä ja tehdasvarusteista valittavana on vain väri. Fiatin kohdalla selkeänä politiikkana tuntuukin olevan sähköversioiden hintojen pitäminen kurissa aivan äärimmäisen yksinkertaiseksi karsitulla mallistolla.

Etuistuimen alle vievä läpilastausluukku helpottaa esimerkiksi tikkaiden ja muun pitkän tavaran kuljettamista. Ihan näppärä oivallus!

Akkupaketti on Scudossa aina 75-kilowattinen, mikä antaa Fiatin normikulutuksen puitteissa virallisen 330 kilometrin toimintamatkan.

Talvioloissa koeajettu lenkki kuitenkin osoitti, että reaalimaailman ajo-olosuhteissa Fiat e-Scudolla pääsee akullisella karkeasti parisataa kilometriä sekalaista ajoa. Alun sisarmalleista kokemus on, että kesällä luvattu kolmesataa voi olla ihan oikeastikin lähellä, mutta vain taajama- ja kaupunkiajossa.

Scudossa on aina pariovet, eikä ylös nousevaa peräluukkua saa edes rahalla. Suurimmalle osalle potentiaalisia asiakkaita moinen ei tosin liene suurikaan ongelma.

Ison otsapinta-alansa vuoksi sähkö-Scudonkin toimintamatka on suhteessa heikoimmillaan kovissa moottoritievauhdeissa, joissa ilmanvastus on suurimmillaan.

Se on yksinkertaista perusfysiikkaa, jolle ei vain voi mitään.

Polttoaineluukulta näyttävä paneeli muistuttaa auton dieseljuurista. Auki kantta ei ilman merkittävää väkivaltaa saa, joten sisällä piilevä näky jäi tällä kertaa arvoitukseksi.

Auton latausominaisuudet ovat asialliset. Peruslataus onnistuu 3x16A virralla täydellä 11 kilowatilla ja pikalatausteho yltää parhaimmillaan sataan kilowattiin.

Johdon päässä kyseiset luvut tarkoittavat sitä, että kotilatausasemasta auto latautuu tyhjästä täyteen hyvin esimerkiksi yöllä ja pikalaturilla ajomatka kasvaa vaikkapa lounaan aikana melko helposti toistasataa kilometriä.

Etelästä Lappiin ja takaisin Fiat e-Scudolla tuskin sentään kovin usein viitsii ajaa, mutta yhden jos toisenkin firman perusajot tälläkin kapasiteetilla jo varmasti hoituvat.

Kuskin puolen etukulmassa sijaitseva latausluukku kätkee sisälleen myös latauksen ajastamista helpottavan painokytkimen. Ei siis leikkimistä äppien ja kosketusnäyttöjen kanssa.

Ajettavuudeltaan Scudo on sisarmalliensa tapaan asiallinen, hiljainen ja jopa henkilöautomaisen mukava. Sisustan ergonomiassa häiritsee eniten mallin polttomoottorijuurista muistuttava vaihdekeppipatti, joka syö keskipaikkalaiselta parhaat jalkatilat.

Auton varsinainen sydän eli tavaratila on mitoiltaan tasan samanlainen kuin polttomoottorimallissa ja esimerkiksi tilavuutta on sitä myöten runsas kuusi kuutiota.

Vetääkin tällä patteripakulla saa, eli koukkuun sallittu suurin vetopaino on Fiatissa tasan tuhat kilogrammaa. Se ei missään nimessä vastaa diesel-Scudon moninkertaisesti suurempaa vetomassaa, mutta on silti paljon tyhjää parempi.

Latauskaapeleille on Fiatissa oma pyöreä pussi. Ajoakusto on sijoitettu tavaratilan alle.

Jos Scudo tai sen sisarmallit kiinnostavat, ostajan kannattaa tehdä ennen valintaa tarkka malli- ja varustevertailu.

Hinta- ja saatavuuseroja alussa mainituilta merkeiltä nimittäin löytyy suuntaan jos toiseenkin.