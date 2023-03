Tässä on takuufirman tuore lista alle 10-vuotiaista vähävikaisimmista käytetyistä autoista

Automallin luotettavuus on seikka, joka kiinnostaa ymmärrettävästi hyvin monia autonostajia.

Mazda MX-5 on yksi Iso-Britannian huolettomimmista käytetyistä autoista.

Yhden näkökulman käytettyjen autojen luotettavuuteen tarjoaa jatkotakuupalveluihin erikoistunut brittiläinen Warrantywise, jonka julkistaman tuoreen luotettavuustilaston mukaan kompaktit kaupunkiautot ovat Iso-Britannian luotettavimpia.

Yhtiön analyytikot tulivat tähän johtopäätökseen tarkasteltuaan yli 130 000 vuosina 2021-22 tehtyä korvaushakemusta toteutuneine kustannuksineen.

Warrantywisen mukaan käytettyjen pikkuautojen luotettavuus johtuu siitä, että malleissa on tyypillisesti vain vähän elektroniikkaa ja autojen tekniikka on muutoinkin yksinkertaista.

Lisäksi pikkuautoilla ajetaan yleisesti ottaen isoja autoja vähemmän, mikä myös tekee pikkuautokannasta vähemmän kuluneen.

Huomioitavaa on, että Warrantywisen listalla loistavat erityisesti japanilaiset automerkit. Kymmenen kärjessä on silti myös keskikokoisiakin autoja eli Toyota Auris ja Kia Ceed ynnä myös eksoottinen kaksipaikkainen avoautotapaus Mazda MX-5.

Sijoituksia tutkiessa on myös hyvä huomioida, että Iso-Britannian autokanta poikkeaa Suomesta paitsi määrällisest, myös laadullisesti. Rekisterissä Yhdistyneissä kuningaskunnissa on tällä hetkellä kaikkiaan lähes 33 miljoonaa autoa. Suomessa sama luku on reilusti alle kolme miljoonaa.

