Ensimmäisen Euroopassa myytävän täyssähköisen pick-upin maastoajo-ominaisuudet eivät ole kaksiset, mutta yksi Maxus T90:n off road -arvoista on käsittämättömän hyvä – tai sitten täysin epärealistinen.

Ilta-Sanomien koeajossa hiljattain ollut Maxus T90 on ensimmäinen Euroopassa myynnissä oleva täyssähköinen avolava. Järeää T90-mallia valmistetaan myös polttomoottorisena, mutta Eurooppaan sitä tuodaan muiden Maxus-mallien tapaan vain sähköautona.

Polttomoottoritausta näkyy paikoitellen liiankin selvästi sähköisessä T90:ssä, mutta sähkökonversio on tehty kuitenkin fiksummin, kuin mitä Fiat Professional teki sähköistäessään Ducato-pakettiautonsa.

Ulkonäöstään huolimatta T90 ei ole mikään raakaan työhön sopiva pick-up, ja vielä vähemmän se sopii tieurien ulkopuolella tapahtuvaan liikkumiseen.

Näin siksi, että 177-hevosvoimaisella sähkömoottorilla varustettu T90 on takavetoinen, ja varsinkin kuormaamattomana auto on varsin kevytperäinen. Nopeusalueella 0–30 km/h toimiva alamäkihidastin löytyy, mutta minkäänlaista tasauspyörästön lukitusmahdollisuutta ei ole.

Auton alla olevan harmaan ajoakun alla on maavaraa noin 20 senttiä.

Maxus ilmoittaa 5,37-metrisen T90:n kohtaamiskulmaksi 27 astetta ja takapään jättökulmaksi 24 astetta. Arvot ovat varsin hyvät, mutta mallin maavara on vain 16 senttiä. Alin kohta on lehtijousitetun taka-akseliston keskellä oleva perämötikkä, mutta matalalla on myös sen yhteydessä oleva sähkömoottori. 3,16 metrin etäisyydellä toisistaan olevien akselistojen välissä olevan 88,5 kilowattitunnin (brutto) ajoakun alla maavaraa on noin 20 senttiä.

Todella erikoista – tai uskaliasta – on se, että Maxus T90:lle luvataan kahluusyvyyttä peräti 55 senttiä. 16-tuumaisilla pyörillä varustetussa koeajoautossa ovien alalaitaan oli suunnilleen 56 senttiä, ja vaikka ohjaamoon ei tulisi vettä, niin ajoakku, sähkömoottori ja valtaosa koeajojännitetekniikasta olisiveden alla.

Sähkömoottoria tai korkeajännitetekniikkaa ei ole suojattua maastoajoa silmällä pitäen.

T90:n maastoajo-ominaisuuksia ei testattu koeajon aikana, sillä jo ohut, pinnaltaan kovettunut lumikerros tuotti yli 2,4 tonnia painavalle autolle etenemisongelmia. Kahluusyvyyden testaaminen kannattaakin tehdä kovapohjaisessa vesistössä, missä ei ole mitään vedenalaisia yllätyksiä rikkomassa esimerkiksi ajoakkua.