Dacia toteuttaa jo 2021 esitellyn konseptimallinsa Bigsterin. Sarjatuotantoversiota odotetaan kuitenkin kansainvälisen autolehdistön mukaan vasta vuonna 2025.

Vielä on epäselvää, millaisia voimalinjoja on tarjolla. Vahvistusta vaille on myös se, pysyykö valmistaja mallinimessä Bigster. Kokoluokkaansa puolesta nimi olisi jokseenkin osuva, sillä se sijoittuu Duster-mallin yläpuolelle.

Saksalaisen Auto Motor und Sportin mukaan tuleva malli perustuu modulaariseen CMF-B-alustaan, jota käytetään myös kolmannen sukupolven Loganissa ja Sanderossa.

Varmaa lienee se, että Dacian tapaan uutuusmallin hinta on luokassaan hyvin kilpailukykyinen.