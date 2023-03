Helsingin poliisin mukaan kyseessä oli historian ensimmäinen juuri tästä rikkeestä annettu sakko.

Helsingin poliisin liikennevalvonnan johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein kertoo Twitterissä poliisin ryhtyneen sakottamaan katualueelle ulottuvien työmaiden opastuksen ja aitojen puuttumisesta.

Pastersteinin mukaan poliisi ei ole aiemmin puuttunut vastaaviin työmaarikkeisiin sakottamalla koneenkuljettajia.

– Historian eka sakko, Pasterstein kirjoittaa Twitterissä ja täsmentää sakon aiheeksi liikenteenohjauksen, opastuksen ja heijastavien aitojen puutteen.

Muutaman vuoden ikäisen uuden tieliikennelain mukaan, ”kun tiellä tehdään työtä, joka saattaa vaarantaa liikennettä, on tie varustettava tarpeellisilla liikenteenohjauslaitteilla. Työntekijän on tällöin käytettävä varusteita, joissa on selvästi erottuvia värejä ja, jos työtä tehdään pimeässä tai hämärässä, heijastavaa materiaalia. Jos olosuhteet sitä edellyttävät, on tällainen tie pidettävä kokonaan tai osittain suljettuna”.

Poliisin tiukentuneesta linjasta kertoi ensimmäisenä MTV Uutiset.

Ensimmäinen asiasta työkoneen kuljettajalle määrätty rangaistus oli suuruudeltaan 10 päiväsakkoa.