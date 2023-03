Ford paljasti vihdoin uuden sähköautonsa – tulee houkuttelevaan hintaluokkaan

Ford Explorer EV saapuu Euroopan markkinoille aivan vuoden lopussa.

Ford Explorer EV on alle 4,5-metrinen crossover. Mustat A-pilarit ja ainutlaatuiset C-pilarit antavat katolle ”kelluvan” ilmeen. Kuvassa Ford-Werke GmbH:n hallituksen puheenjohtaja Martin Sander.

Ford kuuluu niihin harvaksi käyviin autovalmistajiin, joiden täyssähkömallien kirjo on vielä niukka. Täyssähköinen Mustang Mach-E on ollut pitkään Fordin ainoa nykyaikainen sähköauto, mutta nyt Volkswagenin kanssa muutama vuosi sitten aloitettu yhteistyö alkaa kantaa hedelmää.

Vihdoin, voinee todeta.

Uutuuden nimi on Explorer. Ford jatkaa siis vanhojen mallinimien hyödyntämistä edelleen, mikä ei välttämättä ole lainkaan huono idea.

Täyssähköisellä, Euroopassa myytävällä Explorerilla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä Yhdysvaltojen markkinoiden suuremman polttomoottori- ja pistokehybridi-Explorerin kanssa. Sähkö-Explorer on kompakti tai keskikokoinen crossover -malli, jonka kokonaispituus on hieman alle 4,5 metriä. Auto asettuu kokonsa puolesta samaan vertailuryhmään esimerkiksi uuden Kia Niron kanssa, ja se on samalla ensimmäinen täyssähköinen henkilöautomalli, jota Ford valmistaa Euroopassa.

Volkswagen-yhteistyön myötä Explorer EV jakaa perusrakenteensa saksalaismerkin MEB-rakenteen kanssa. Tästä seuraa, että Explorerin akseliväli on käytännössä sama kuin Volkswagen ID.4:n, ja sähkötekniikka on pääosin yhtäläinen.

Ford ei vielä ole paljastanut läheskään kaikkia auton virallisia faktoja, mutta maailmalta tihkuneiden tietojen mukaan Explorerissa olisi muun muassa samat akkupaketit kuin Volkswagen ID.4:ssä, bruttokapasiteeteiltaan 55 ja 82 kWh. Autoa valmistetaan mitä ilmeisimmin niin taka- kuin nelivetoisena, ID.4:n tapaan.

Toimintamatkoiksi on erilaisista ajoakku- ja vetotapayhdistelmistä riippuen arvioitu noin 350-540 kilometriä (WLTP), mutta tiedot ovat vielä hyvin epävirallisia.

Tavaratilan koko on 450 litraa.

Tehoa Explorer tarjoaa 165-335 hevosvoimaa. Auto on lyhyemmästä peräylityksestä johtuen noin 12 senttiä lyhyempi kuin ID.4, mistä seuraa, että tavaratila jää noin 450 litran kokoiseksi.

Explorer EV valmistetaan Fordin Kölnissä sijaitsevalla Cologne EV Center -tehtaassa, jonka muutostöihin yhtiö on investoinut kaksi miljardia dollaria (noin 1,85 miljardia euroa).

Ford suunnittelee saavuttavansa Euroopassa vuotuisen yli 600 000 täyssähköauton myyntimäärän vuoteen 2026 mennessä, ja Euro-Fordin koko henkilöautomallisto on täyssähköinen vuoteen 2030 mennessä. Aikaa ei siis enää jää paljoa hukattavaksi.

Myös latausominaisuuksista Ford on vielä kovin vaitonainen. Valmistaja kertoo, että Explorerin akku latautuu kymmenestä 80 prosenttiin 25 minuutissa DC-pikalatauksella. Todennäköisesti pienemmän akkupaketin suurin latausteho on 130 kW, suuremman 170 kW.

Ford on säätänyt autonsa alustaa omaan malliinsa erilaisten jousien, heilahduksenvaimentimien ja vakaajatankojen avulla ID.4:ään verrattuna.

Kojelautaa koristaa saoundbar-tyylinen kaiutin.

Exploreriin on saatavana kaksi kattavasti varusteltua mallivaihtoehtoa, Explorer ja Explorer Premium. Vakiovarustus sisältää muun muassa lämmitettävät etuistuimet ja ohjauspyörän, kuljettajan istuimen hierontatoiminnon ja soundbar-tyylisen kaiuttimen.

Malliin on saatavana lukuisia kuljettajaa avustavia teknologioita, kuten kaistanvaihtoavustin ja Clear Exit Assist -järjestelmä, joka helpottaa autoilua kaupunkialueilla.

Uuden sähköisen Explorerin valmistus alkaa syksyllä ja ensimmäiset autot toimitetaan asiakkaille tämän vuoden lopulla. Tavoitehinnan kerrotaan alkavan alle 45 000 eurosta.