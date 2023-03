Huijaukset on mahdollistanut uusi autoverolaki ja verottajan käsittelyruuhka.

Autoverohuijauksessa hyödynnetyt autot ovat olleet esimerkiksi arvokkaamman pään Mercedes-Benz ja Porsche -merkkisiä polttomoottoriautoja. Mitä suurempi on ollut auton autovero, sitä suhteessa kannattavampaa on ollut jättää verot maksamatta.

Uudesta autoverolaista paljastunut porsaanreikä on mahdollistanut käytettyjen autojen maahantuonnin niin, että tuontiautojen verot on jätetty maksamatta. Helsingin Sanomien mukaan mukana on ollut useita nuoria, varattomaksi todettuja miehiä, joiden nimiin on maahantuotu arvokkaita tuontiautoja, joissa on ollut iso autovero.

Autojen verot on jätetty tarkoituksella maksamatta, mutta ne on saatu kuitenkin rekisteriin.

Rekisteröinnin jälkeen autoja on kierrätetty vastaperustetuilta yrityksiltä toisille joskus hyvinkin vauhdikkaissa kaupoissa.

Ideana on ollut hyödyntää muun muassa verottajan käsittelyruuhkaa niin, että kun ilmoitus autoverovelvollisuudesta on tavoittanut ketjun alkupään yksityishenkilön tai yrityksen, asiaan liittyneet henkilöt ovat osoittautuneet esimerkiksi varattomaksi, kokonaan tavoittamattomaksi ja yritykset ajettu konkurssiin

Monet näin maahantuoduista autoista ovat olleet kalliita ja isopäästöisiä, eli niissä on ollut suuri autovero.

Kyseisellä tavalla maahantuotuja autoja on nyt Suomessa liikenteessä arviolta sadoittain. Autot on myyty eteenpäin tavallisille kuluttajille ja yrityksille, joilla ei ole keinoa selvittää sitä, onko autosta jäljellä autoverovelkaa.

Verohallinnon mukaan auton ostaneilla kuluttajilla ei kuitenkaan olisi syytä huoleen, sillä autoverosta on lähtökohtaisesti vastuussa auton maahantuonut verovelvollinen.

Voittoa rikoksilla on kääritty huomattavasti, sillä yksittäisestä autosta on HS:n mukaan saatu verot ohittaen useissa tapauksissa jopa yli kymppitonnin hyöty.

Tiedossa on myös tapauksia, joissa yksittäinen maksamaton vero on tuonut verohuijauksessa mukana olleelle ketjulle jopa 75 000 euron rahallisen kertaedun.