Uusi Hongqi-merkin huippumalli esiintyi tiistaina Moskovassa.

Suuret krominhohtoiset vanteet on varustettu ilmiselvästi luodinkestävillä renkailla. Takaistuintila on niin ikään suuri. Keulan ja etulokasuojien syvänpunaiset merkit tarkoittavat auton nimeä eli Honqia (suom. Punalippu).

Kiinan presidentti Xi Jinpingin valtiovierailu Venäjälle paljasti myös Kiinan ylimmän johdon käyttämän aivan upouuden, vasta joitakin kuukausia sitten virkakäyttöön tulleen ykköslimusiinin.

Kyseessä on automaailmankin mittapuulla epätavallinen tapaus, eli hieman USA:n presidentin Cadillac ”The Beastin” tapaan yksinomaan maan presidenttiä ja mahdollisesti muuta aivan ylintä johtoa varten valmistettu erikoisauto, joka ei perustu varsinaisesti yhteenkään sarjavalmisteiseen automalliin.

Takaluukun kansi ja auton takaylitys näyttävät suhteessa melko typistetyiltä. Korimalliltaan uusi lippulaiva on silti perinteinen sedan.

Yli 50 auton ja moottoripyörän saattuen keskellä vilahdellut uusi Hongqi (suom. Punalippu) N701 on reilusti yli kuusimetrinen superluksuslimusiini, jonka tekniset yksityiskohdat ovat valtiotason salaisuus.

Kuvissä näkyvien mittasuhteiden perusteella on kuitenkin selvää, että auto on panssaroitu. Todennäköistä on lisäksi sekin, että valtiolimusiinin konepellin alla hyrrää V8-bensiinihybridimoottori. Sellaisia kun on Hongqi-merkillä joka tapauksessa valmistuksessa.

Auton mallinimi eli N701 on tehtaan sisäinen valmistuskoodi, eikä autolla ole periaatteessa muuta virallista nimeä kuin Hongqi. Takaluukun kiinalaiset merkit eivät nimestä kerro, sillä ne markkeeraavat vain auton auton valmistajan eli Hongqi-merkin emokonserni FAW:ia (First Automotive Works, suom. Ensimmäinen autotehdas).

Uuden mallin valtava kromisäleikkö on radikaalisti erilainen kuin edellisen Hongqi-mallin.

Kiinan uusien presidenttilimusiinien valmistusmäärä on rajattu tiettävästi vain muutamaan kymmeneen yksilöön, eikä niitä tulla myymään valtiollisen käytön ulkopuolelle edes rahasta, toisin kuin esimerkiksi Putin-limoina tunnettuja venäläisiä Auruksia.

Suomesta Hongqi-merkkisiä autoja ei tiettävästi löydy, mutta esimerkiksi Norjassa Hongqin E-HS9 -nimisiä täyssähköautoja on myyty jo nelinumeroinen määrä.