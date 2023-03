Kiaa ja Hyundaita kovisteltiin: Tiktok-varkaudet saatava kuriin!

Kahdestakymmenestäkahdesta Yhdysvaltain osavaltioiden syyttäjästä koostuva ryhmä vaati maanantaina korealaisia autonvalmistajia Hyundaita ja Kiaa ratkaisemaan ajoneuvoihin liittyvät haavoittuvaisuudet.

Ryhmä syytti valmistajia siitä, että miljoonien Yhdysvalloissa rekisteröityjen korealaisten ajoneuvojen varkaussuoja on riittämätön.

Viime kuussa korealaiset autonvalmistajat sanoivat tarjoavansa ohjelmistopäivityksiä 8,3 miljoonaan ajoneuvoon Yhdysvalloissa auttaakseen hillitsemään lisääntyviä autovarkauksia. Etenkin Tiktokissa ja muissa sosiaalisen median kanavissa on esitetty menetelmiä, joilla sekä Hyundain että Kian voi ottaa laittomasti käyttöönsä.

– Näiden ajoneuvojen varkauksien lisääntyminen on ollut todella järkyttävää, sanoi Wisconsinin oikeusministerin Joshua Kaulin johtama ryhmä kirjeessään.

Ryhmän mukaan valmistajien toimet ovat vielä riittämättömiä, sillä kaikki Kiat ja Hyundait eivät kykene vastaanottamaan ohjelmistopäivityksiä.

Kia ja Hyundai kertoivat maanantaina ottaneensa yhteyttä yli 2,1 miljoonaan asiakkaaseen neuvoakseen heitä ohjelmistopäivityksissä. Kia sanoi työskentelevänsä aktiivisesti suurten vakuutusyhtiöiden kanssa varmistaakseen, että asiakkaamme saavat laadukkaan ja kattavan vakuutusturvan.

Hyundai sanoi, että kaikki sen ajoneuvot täyttävät Yhdysvaltain varkaudenestovaatimukset. Hyundai mainitsi myös, että se on alkanut korvata asiakkaille ohjauspyörän lukkojen hankintamenoja.

Chicagossa tapahtui yli 7 000 Hyundai- ja Kia-ajoneuvojen varkautta vuonna 2022, mikä vastaa kymmentä prosenttia Kiasta ja seitsemää prosenttia kaupungissa rekisteröidyistä Hyundai-ajoneuvoista, ryhmän julkaisemassa kirjeessä kerrotaan.

Aiemmin tässä kuussa Minnesotan oikeusministeri Keith Ellison kertoi käynnistäneensä siviilitutkinnan Kian ja Hyundain ajoneuvojen myynnistä Minnesotan kuluttajille, joista puuttui alan standardien mukainen varkaudenestotekniikka.

Ellison sanoi Minneapolisissa vuonna 2022, että Kia- ja Hyundai-ajoneuvovarkaudet liittyivät viiteen henkirikokseen ja 265 moottoriajoneuvo-onnettomuuteen.

TikTok-videot, joissa näytetään autojen varkauksia ovat villinneet varkaita valtakunnallisesti. Se on johtanut ainakin 14 raportoituun kolariin ja kahdeksaan kuolemaan, liikenneministeriön alainen valtateiden liikenneturvallisuushallinto (NHTSA) sanoi helmikuussa.

Kaikki Hyundai-ajoneuvot, jotka on valmistettu marraskuusta 2021 lähtien, on varustettu moottorin käynnistyksenestolla. Hyundai toimittaa asiakkailleen myös ikkunatarran, joka varoittaa mahdollisille varkaille, että ajoneuvo on varustettu varkaudenestosuojalla.

