Vuoden 2018 Tesla saavutti 600 000 kilometrin rajan – tässä kunnossa on nyt auton ajoakku

Mitä tapahtuu, kun sähköautolla ajetaan paljon ja sitä ladataan lähes yksinomaan pikalatureilla?

Sähköautojen akkukapasiteetin heikkeneminen ajan ja kilometrien myötä on asia, josta on tulossa käytettyjen autojen markkinoilla yhä kuumempi kysymys. Yhden tulokulman asiaan antaa australialainen Nigel, jonka vuonna 2018 ostamalla Tesla Model S 75D:llä on ajettu ensimmäisen neljän ja puolen vuoden aikana nyt jo yli 600 000 kilometriä.

Kyseisen Teslan alkuperäinen ajoakku on heikentynyt IS:n näkemien mittausdokumenttien mukaan tässä ajassa 16 prosenttia, eli auton käytännön kantama täyteen ladatulla ajoakulla on nyt 318 kilometriä.

Vertailun vuoksi auton kantama eli ”range” uutena oli 379 kilometriä.

Lue lisää: Taas uudet hintalaput Teslan malleihin

Merkittävää on, että kyseinen Tesla on ollut limusiinitaksikäytössä eli käytännössä lähes jatkuvassa ajossa, minkä vuoksi sitä on ladattu lähes yksinomaan pikalatureilla. Tällainen lataus rasittaa ajoakkua huomattavasti matalatehoisia kotilatureita enemmän.

Nigel kertoo Teslansa olleen muuten ongelmaton, mutta autosta on vaihdettu sen eliniän aikana vetonivelet, ilmastoinnin kompressori, kolme kameramoduulia sekä kolme ovenkahvaa. Lisäksi kuljettajan istuin alkaa olla jo hiljalleen vaihtokunnossa.

Huoltoja autoon on tehty niin ikään kolme kertaa. Niiden osalta suurin yksittäinen kustannus on ollut 460 000 kilometrin kohdalla suoritettu kaikkien jarrupalojen sekä etujarrulevyjen vaihto. Talvea auto ei ole suomalaisittain hieman harmillisesti nähnyt, sillä sitä on käytetty vain Itä-Australian tyypillisissä lämpötiloissa eli noin 10-30 celsiusasteessa.

Lue lisää: Katsastus­raportti paljasti sähköautojen ongelma­kohtia – johtaja muistuttaa olennaisesta seikasta

Takuuta Nigelin Teslassa on jäljellä vielä 3,5 vuotta. Mikäli Tesla S toimii kuten tähän saakka on toiminut, voi sillä näin ollen rikkoa vielä miljoonan kilometrin rajan ennen takuun päättymistä.

Ilta-Sanomat on nähnyt myös muuta Nigelin Teslaan liittyvää dokumentaatiota, jonka mukaan autoa on muun muassa ladattu kaikkiaan yli 2 600 kertaa.