VW:n omaisuuden takavarikointi Venäjällä on johtamassa todennäköisesti vielä suurempaan katastrofiin

Länsivalmistajat tuskin palaavat, jos suuria omaisuuseriä uhkaavat takavarikot toteutuvat nyt Venäjällä nähtävissä olevalla tavalla.

NIŽNI NOVGORODIN välimiesoikeuden päätös takavarikoida Volkswagenin omaisuus Venäjällä johtaa todennäköisesti siihen, että läntiset autonvalmistajat eivät palaa maahan edes siinä vaiheessa, kun Ukrainan sota aikanaan loppuu, arvioivat nyt useat venäläiset autoalan asiantuntijat.

Esimerkiksi Venäjän federaation liikenneministeriön julkisen neuvoston jäsenenä ja autoalan konsulttina tunnetun Igor Morzharetton mukaan takavarikointipäätös on luonteeltaan poliittinen ja vailla taloudellisia realiteetteja.

– Tämä on huonoin vaihtoehto, Morzharetto sanoo muun muassa Gazetan haastattelussa ja arvioi päätöksen tekevän länsivalmistajien paluun Venäjälle erittäin vaikeaksi.

Normaalissa tilanteessa vastaava kiista vahingonkorvauksista olisi sovittu yhtiöiden välillä ilman poliittisia takavarikoita ja uhkaa koko omaisuuden menettämisestä. Esimerkiksi Renault vetäytyi Venäjältä vastaavassa pakkoraossa, mutta muodollisesti kuitenkin sovussa ja normaalilla kauppatavalla – takaisinosto-oikeudet mukaan lukien.

– Oli toivoa, että länsimerkit palaavat aikanaan. En ymmärrä, kuka tarvitsee Volkswagenin tehtaan Kalugassa, Venäjän autoteollisuutta syvällisesti tunteva Morzharetto sanoo.

Venäjällä on tällä hetkellä runsaasti tyhjiä tai vajaakäytöllä olevia autotehtaita, minkä myötä valmistustiloja on paljon enemmän kuin niistä edes teoriassa kiinnostuneita autonvalmistajia. Edes kiinalaiset eivät ole silti olleet järin halukkaita keskustelemaan venäläistehtaista, sillä maassa harjoitettava teollisuustoiminta on jo aiemmin sisältänyt suuria poliittisia ja taloudellisia riskejä.

Venäläiset autoteollisuusasiantuntijat ovat ehtineet jo arvioida, että edessä saattaa olla maan autoteollisuuden suuren mittaluokan taantuminen pidemmällä aikavälillä.

Venäjällä on elätelty Ukrainan sodan alusta saakka toivoa siitä, että vetäytyneet länsivalmistajat palaavat aikanaan ja jatkavat liiketoimintaansa maassa.

Venäjän autoteollisuus työllisti ennen Ukrainan sotaa jopa yli 600 000 henkilöä.