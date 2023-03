Romutetaanko sähköautoja turhan takia? Seuraukset näkyvät jo

Kun sähköauton ajoakku vaurioituu, pelkästään vahinkojen arvioiminen voi olla hankalaa. Monen auton kohdalla korjaaminen on mahdotonta.

Siksi vakuutusyhtiöt joutuvat ohjaamaan romutettaviksi vähän käytettyjä autoja, mikä johtaa entistä korkeampiin vakuutusmaksuihin.

– Ostamme sähköautoja kestävyyssyistä, vakuutusyhtiöiden rahoittaman brittiläisen autotutkimuskeskuksen Thatcham Researchin tutkimusjohtaja Matthew Avery sanoo.

– Mutta sähköauto ei ole kovin kestävä, jos akku pitää hylätä pienen kolhun jälkeen.

Sähköautot muodostavat vain murto-osan tieliikenteessä olevista ajoneuvoista, mutta kasvussa on trendi, jonka mukaan vähän ajettuja päästöttömiä autoja tuhotaan pienten vaurioiden jälkeen.

Ajoakun osuus voi olla jopa 50 prosenttia sähköauton hinnasta, mikä tekee akun vaihdon hyvin epätaloudelliseksi.

Sähköauton ajoakun osuus voi olla jopa puolet uuden auton myyntihinnasta. Kuvassa VW-konsernin akkuja tuotantolinjalla.

Useimmat autonvalmistajat sanovat, että niiden akut ovat korjattavissa. Silti harvat näyttävät olevan halukkaita jakamaan pääsyä akkutietoihin. Vakuutusyhtiöt, leasingyhtiöt ja autokorjaamot taistelevat jo EU:n autonvalmistajien kanssa tietojen saatavuudesta.

Vaikka jotkut autonvalmistajat, kuten Ford ja General Motors, sanoivat tehneensä akkupakkauksista helpommin korjattavia, Tesla on ottanut päinvastaisen linjan Model Y -mallillaan, jonka uutta rakenteellista akkua Michiganissa toimivan Munro & Associatesin johtaja Sandy Munro kuvailee korjattavuudeltaan nollatasoiseksi.

– Teslan rakenteellinen akkupaketti menee suoraan puristimeen, Munro sanoi.

Tesla ei vastannut Reutersin kommenttipyyntöön.

Teslan päätös tehdä akuista rakenteellisia eli osaksi auton koria, on antanut sille mahdollisuuden leikata tuotantokustannuksia, mutta vaarana on, että nämä kustannukset siirtyvät lopulta kuluttajille ja vakuutusyhtiöille.

Sandy Munro esittelee Teslan 18650- ja 2170-akkukennoja.

Elleivät Tesla ja muut autonvalmistajat tuota helpommin korjattavia akkuja ja tarjoa kolmansien osapuolien pääsyä akkukennotietoihin, jo valmiiksi korkeat vakuutusmaksut jatkavat nousuaan.

– Tapausten määrä kasvaa, joten akkujen käsittely on ratkaiseva asia, sanoi Allianzin omistaman tutkimuslaitoksen Allianz Center for Technology toimitusjohtaja Christoph Lauterwasser.

Lauterwasser huomauttaa, että sähköautojen akkujen tuotanto aiheuttaa paljon enemmän CO2-päästöjä kuin fossiilisia polttoaineita käytettävien mallien valmistus, mikä tarkoittaa sitä, että sähköautoilla on ajettava tuhansia kilometrejä ennen kuin valmistuksen aikaiset päästöt kompensoituvat.

Osittain purettu Tesla Model Y:n akku.

Lauterwasser sanoi, että pääsy sähköautojen akkutietoihin on osa taistelua. Allianz on nähnyt naarmuuntuneita akkupakkauksia, joissa sisällä olevat kennot ovat todennäköisesti vahingoittumattomia, mutta ilman diagnostiikkatietoja sen on poistettava liikenteestä nämä ajoneuvot.

Sähköajoneuvojen akkuvauriot muodostavat vain muutaman prosentin Allianzin liikennevakuutuskorvauksista, mutta Saksassa kahdeksan prosenttia korvauskuluista, Lauterwasser sanoi. Saksan vakuutusyhtiöt yhdistävät tiedot ajoneuvovahingoista ja mukauttavat vakuutusmaksuja vuosittain.

IsoSSA-Britanniassa Synetiqin toiminnanjohtaja Michael Hill sanoo, että sähköautojen määrä eristysalueella – jossa ne on tarkistettava tulipaloriskin vuoksi – yrityksen Doncasterin-toimipisteessä on noussut jyrkästi viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana – tusinasta kolmen päivän aikana jopa 20:een päivässä.

– Olemme nähneet todella suuren muutoksen, ja se koskee kaikkia valmistajia, Hill sanoi.

Isossa-Britanniassa ei tällä hetkellä ole sähköautojen akkujen kierrätyslaitoksia, joten Synetiqin on poistettava akut pois kirjatuista autoista ja varastoitava ne konteissa. Hill arvioi, että Synetiqin Doncasterissa säilyttämien satojen sähköakkujen – ja tuhansien hybridiakkujen – kennoista vähintään 95 prosenttia ovat vahingoittumattomia ja ne tulisi käyttää uudelleen.

