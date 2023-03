Ensitesti: Uusi DS3 on entistäkin hiljaisempi – kiitos uuden ajomoottorin.

Uusi keula on malliversiosta riippuen joko krominen tai musta. Ledit ovat nyt vakiovaruste ja lisähinnasta tarjolla on myös matriisitekniikkaa.

Citroënista irtautunut luksusmerkki DS on päivittänyt 3-mallinsa vuodelle 2023.

Auton keulailmettä on terävöitetty isoveli DS4:n suuntaan ja autossa on myös uudet ajovalot.

Vakionopeudensäätimen nappulat on siirretty uudistuksen myötä ratin puolaan. Malliuudistus on tuonut tullessaan sisustaan myös joukon uusia väri- ja materiaalivaihtoehtoja.

Myös DS Iris -niminen tietoviihdejärjestelmä on uusi. Mallinimessä on luovuttu lisäksi termistä Crossback ja maavaraa on kulutussyistä pienennetty tasan senttimetrillä.

Suurin uutinen on kuitenkin auton voimalinjan eli ajoakun ja sähkömoottorin päivittyminen.

Merkittävää on, että sama muutos koskee aikanaan myös kaikkia muitakin vastaavalla tekniikalla varustettuja Stellantis-konsernin sähköautoja – eli siis esimerkiksi Citroënia, Opelia, Peugeotia ja niin edelleen.

Minitestilenkkimme kulutus asettui alle 16 kilowattituntiin. Ajomoottorin teho on päivityksessä noussut, mutta vääntö pysynyt samana.

Uusi ajoakku on nyt bruttokapasiteetiltaan 54 kilowattituntinen, mikä on kymmenisen prosenttia edellistä enemmän.

Kun tähän lisätään vielä aiempaa hieman parempi energiatehokkuus, on auton luvattu toimintamatka kasvanut jo yli 400 kilometriin.

Parinkymmenen kilometrin mittaisella lenkillä akun kapasiteetin kasvamisen käytännön yksityiskohdista ei voinut sanoa oikein juuta tai jaata, mutta ainakin kulutus tuntui pysyvän nollakeleissä ihan aisoissa.

Pikalatausominaisuudet ovat ennallaan. Aerodynamiikan ja muun energiatehokkuuden hiominen sekä uusi ajoakku ovat kasvattaneet pikku-DS:n virallisen toimintamatkan yli 400 kilometriin. Suomen oloissa tämän pitäisi tarkoittaa kaikkein pahimmissakin ajokeleissä aina yli 200 kilometrin ja useimmissa tapauksissa yli 250 km:n kertarykäisymahdollisuutta.

Uusi moottori osoittautui lisäksi käytännössä täysin äänettömäksi, eli sähköautoille tyypillisiä moottori-ininöitä ei aiemmasta poiketen kuulunut lainkaan.

Tosielämän latausnopeuttakaan ei ollut pikakokeen aikana harmillisesti mahdollista testata, mutta DS kertoo, että latauksen pitäisi sujua auton 100 kW:n laturilla 10:stä 80:een prosenttiin tasan 30 minuutissa.