Voiko halpa tuntua hyvältä? Koeajossa uudistettu Dacia Sandero Stepway 110

Uudistunut Dacia Sandero on saanut sisäänsä aiempaa tehokkaamman kolmisylinterisen turbomoottorin.

Ulkonäöllisesti linjana on ollut kromien riisuminen kokonaan pois. Mattavalkoista naamaansa saaneen Sanderon konepellin alla puksuttaa nyt tehokkaampi kolmesylinterinen bensapata. Rinnalla mallistossa on säilynyt myös vanhempi 90-hevosvoimainen versio.

Uudistuksessa käynyt Dacia Sandero Stepway ei varsinaisesti näytä halpa-autolta – ainakaan nopeasti vilkaistuna.

Se on ilahduttavaa, sillä kyseessä on tarkemmasta mallista riippuen noin 17 000 - 22 000 euron auto. Summa on toki useimmille meistä paljon rahaa, mutta ihan upouudeksi autoksi Dacian on silti yhä varsin maltillisesti hinnoiteltu. Eli suorastaan halpa.

Kojelaudan vaakasuuntainen kangaspinta tuo yksinkertaiseen yleisilmeeseen ripauksen olohuonemaisuutta.

Tuoreutetun nokkailmeen ja logon ohella Sandero on saanut sisäänsä myös uuden 110-hevosvoimaisen turbomoottorin, joka on aiemmin tuttu muun muassa Renault Cliosta. Kaikkiin Sandero-versioihin satakymppiä ei kuitenkaan saa, sillä se on syystä tai toisesta asemoitu vain maastomuovein varustetun Stepway-version yhteyteen.

Modernin koneen kolmisenkymmentä lisäheppaa tuovat joka tapauksessa menoon käyttökelpoista lisäpuhtia ilman kulutuksen kasvamista. Koeajossa autolla pääsi sekalaisessa ajossa reiluun kuuteen litraan sadalla.

Kontin nostokynnys on korkea, mikä hieman haittaa painavia tavaroita lastattaessa. Paljasta peltiä on näkyvissä täälläkin.

Kone vääntää mukavasti ja Dacia Sandero Stepway on suorastaan erinomainen paketti varsinkin taajama-ajoon ja lyhyemmille matkoille. Auto ei silti tunnu mitenkään tukkoiselta pidemmänkään matkan taitossa.

Alusta on asiallinen ja kiinnostavasti suhteessa parhaimmillaan hieman huonommilla teillä – joita Suomessa yhä aina vain riittää. Osaselitys löytyy ainakin maavarasta, jota on jopa poikkeuksellisen paljon eli mukavat 17 senttimetriä.

Puhelinteline on kaikessa yksinkertaisuudessaan erinomainen. Älypuhelin ja auton oma keskinäyttö muodostavat käytännöllisen digikokonaisuuden.

Sisusta on Stepway-mallissa jopa yllättävän laadukkaan ja viimeistellyn tuntuinen, vaikka muovit ovatkin kovia ja komponentit yksinkertaisia. Aiempia Sandero-kokemuksia miettiessä ei voi välttyä ajatukselta, että viimeistelytaso on Daciallakin vuosien mittaan ottanut aimo hyppäyksen eteenpäin.

Takana on jopa yllättävän hyvin tilaa suhteessa siihen nähden, että periaatteessa Sandero on kuitenkin niin sanottu pikkuauto.

Varuste- sun muu filosofia menee Sanderossa edelleen niin, ettei mitään turhaa, mutta nykypäivän käyttäjälle silti kaikki tarpeellinen. Erinomainen esimerkki tästä on vaikkapa harvinaisen kätevä ja tukeva vakiovarusteinen kännykkäteline omalla virransyötöllä. Sen avulla auton tietoviihdejärjestelmä laajenee luontevasti älypuhelimeen ja päinvastoin.

Pitkittäiset kattokiskot saa käännettyä esimerkiksi suksiboksin kantaviksi. Homma hoituu ruuvaamalla lukitus auki ja kääntämällä vaaleanharmaat osat poikittain. Sanderossa kattotelineet kulkevat siis koko ajan mukana!

Toinen daciamainen järkierikoisuus löytyy auton kattokaiteista, jotka saa käännettyä halutessaan kattotelineiksi. Telineet tulevat siis tässä tapauksessa auton mukana, eikä niitä tarvitse erikseen ostaa tai esimerkiksi säilyttää autotallin nurkassa.

Erinomaista!

Dacioiden uusissa väreissä on maastohenkeä. Takaluukun mallinimilogo on nyt kustannussyistä tarra.

Miinusta Sandero kerää lähinnä kaikkein modernimpien turvavarusteiden puuttumisesta sekä jonkinasteisesta meluisuudesta. Niistä kummatkin selittyvät lähinnä säästösyillä.

Esimerkiksi viiden tähden Euro NCAP -kolaritestiluokitus (johon Sanderokaan ei siis tätä nykyä lähellekään yllä) tarkoittaa nykyään tutkia ja kameroita, joita Dacia-asiakkaat eivät mitä ilmeisimmin kaipaa eivätkä ole niistä valmiita myöskään maksamaan.

