Tuhansia sähköautolatureita myynyt kauppias kertoo, mistä asiakkaat nyt kyselevät

Nykyisellään autonvalmistajat lupaavat sähköautojen ajoakuille 5-8 vuoden takuun. Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen?

Miten sähköauton ajoakku kestää käytössä ja miten akun heikkenemistä voi estää tai edes hidastaa?

Tämä on aihealue, josta kysellään tällä hetkellä useita kertoja päivässä, kertoo latauslaitteisiin erikoistuneen Nordic Plug Oy:n verkkokauppias Juha Kummunmäki.

Kummunmäki on myynyt suomalaisille jo tuhansia kotilatauslaitteita ja kertoo suosittelevansa lataajille sähköauton akun täyttämistä mahdollisuuksien mukaan enintään 80 prosenttiin asti. Tämä johtuu siitä, että suurin kuluminen akussa tapahtuu noin 80 prosentista täyteen ladattaessa.

– Joissain automalleissa onkin jo mahdollista asettaa latauksen päättymään haluttuun varausasteeseen. Tätä voi tehdä myös älykkään latausaseman avulla.

Huomioitavaa on lisäksi se, että pikalatauksessa akku kuluu enemmän kuin kotilatausaseman vaihtovirtalatauksessa. Siksi juuri kotilataamista tai sitä vastaavaa pienitehoista latausta kannattaa hyödyntää aina kun se on mahdollista, eli turvautua pikalataukseen vain silloin kun se on esimerkiksi pidemmän matkan vuoksi pakollista.

– Autojen akuissa, kuten missä tahansa akuissa, tulee pientä häviötä akun ikääntyessä. Suomessa huomiota kannattaa kiinnittää ladatessa myös olosuhteisiin. Kovilla pakkasilla komponentteihin kohdistuu samalla tavalla painetta kuin minkä tahansa muunkin käyttövoiman autoissa. Uusissa autoissa työn tekee akunhallintajärjestelmä.

Jos auto jää seisomaan pidemmäksi aikaa kuten viikoiksi tai jopa kuukausiksi, valmistajat suosittelevat akun varaamista tai purkamista tyypillisesti noin 25-50 prosentin varaustilaan.

Auton ajoakun kunnosta on tulossa jo kovaa vauhtia jälleen yksi uusi käytettyä autoa ostettaessa ja myytäessä selvitettävä seikka, joka vaikuttaa suoraan myös kauppakohteen arvonmääritykseen.

Takuun alaisessa sähköautossa ajoakun riittävästä kunnosta vastaa takuun myöntäjä takuuehtoihin perustuen. Kun takuu loppuu, akun kuntoasiat siirtyvät kuluttajansuojalain virhevastuupykälien ja kauppalain alle.