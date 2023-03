Autossa on kaksi osaa, jotka ovat selvästi kaikkein altteimmat törmäysvaurioille, osoittavat vakuutusyhtiön Ifin vahinkotilastot.

Kuvan autossa vauriot näyttävät keskittyneen vasemmalle puolelle. Tilastollisesti oikea puoli on kuitenkin vaurioalttiimpi.

If Vakuutuksen julkistamista vahinkotilastoista selviää, että törmäysvahingot ovat liikenteen toiseksi yleisimpiä vahinkoja heti lasivahinkojen jälkeen.

Törmäyksissä selvästi eniten vaurioita tulee etu- ja takapuskureihin.

– Valtaosa kolareista on peräänajoja, jolloin molempien autojen puskurit ottavat osumaa. Onneksi nämä tapahtuvat yleensä tilanteissa, joissa ajonopeudet ovat alhaisia ja vahingot muutoin pieniä. Päinvastoin kuin ehkä olettaisi, esimerkiksi takalokasuojan vauriot ovat yleisyydessä vasta sijalla 10, kertoo ajoneuvovakuutusten tuotepäällikkö Peter Roselius.

Ifin tilastojen mukaan auton oikea puoli on vasenta alttiimpi vahingoille. Se näkyy erityisesti ajovalojen, etulokasuojien ja autonovien vaurioissa. Tämä voi tuntua jonkun mielestä yllättävältä.

– Kun auton istuin on vasemmalla, on kuljettajan helpompi kiinnittää siihen puoleen huomiota, ja se vaikuttaa erityisesti pysäköintikolhuihin. Pysäköidessä vaurioita syntyy enemmän oikeaan etukulmaan, johon kuskin on hankalampi nähdä, selventää Roselius.

Oikean puolen vahingot ovat vasenta yleisempiä myös ilkivaltavahingoissa.

– Kun autot yleensä pysäköidään tien oikeaan reunaan, myös ilkivaltavahinkoja aiheutetaan enemmän auton oikealle puolelle jalkakäytävältä käsin, kommentoi Roselius.

Ifin vahinkodatan mukaan törmäyksiä tapahtuu eniten perjantaisin. Ilkivalta puolestaan painottuu viikonloppuihin.

