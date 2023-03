Laki uusiksi: Kaikki bensa-autot voi pian muuttaa kevytmenettelyllä halvempaa polttoainetta syöviksi

Litrahinnaltaan edullisempi etanolibensiini on houkutellut lähinnä vanhoilla autoilla ajavia. Nyt muutostyö helpottuu, sillä tuhansien eurojen päästömittauksista luovutaan.

Osalla huoltoasemista on tarjolla RE85-etanolibensiiniä. Se on litrahinnaltaan perusbensiiniä halvempaa.

Bensiiniautojen muuttaminen halvemmalla RE85-polttoaineella eli niin sanotulla etanolibensiinillä käyväksi helpottuu ensi kesäkuussa – mikäli vielä valmistelussa oleva laki menee ehdotetunlaisena läpi kuten näyttää.

RE85:n vaatiman etanolimuunnoksen on voinut tähän saakka tehdä kohtuuhinnalla vain ennen 1. syyskuuta 2009 ensirekisteröityyn autoon.

Nyt laki on siis muuttumassa niin, että aivan kaikenikäiset bensiiniautot voi muuttaa etanolikäyttöiseksi vain asentamalla autoon etanolikonversion vaatimat laitteet ja muutoskatsastamalla auto. Uudemmilta autoilta aiemmin vaadittua ja pahimmillaan jopa 10 000 euron hintaista virallista päästömittaustodistusta ei siis jatkossa enää tarvita.

Lue lisää: Etanoliautoilijat ry:n yhteys keskusta­puolueeseen sai jatkoa – taustalla yli miljoonan auton bisnes

Etanolikonversioita on Traficomin mukaan tehty Suomessa tähän saakka karkeasti sadan auton kuukausitahdilla ja kohteena ovat tyypillisesti olleet hankintahinnaltaan melko edulliset ja jo käyttöikänsä päässä olevat autot.

Etanolimuunnetun auton ikämediaani on ollut esimerkiksi kesällä 2021 noin 18 vuotta ja ajosuorite konvertoitaessa noin 245 000 km. Traficom on arvioinut, että muutoksen kohteena olleiden autojen jäljellä oleva ajokilometrimäärä on ollut keskimäärin noin 44 000 kilometriä.

Etanolikonversio maksaa tyypillisesti noin 600-1000 euroa ja siihen on saanut myös parinsadan euron valtiontuen.

Lue lisää: Nyt tätä menovettä saa 85 senttiä halvemmalla kuin bensiiniä – autoilijalle satojen eurojen säästö vuodessa

Etanolilla ajettaessa polttoainetta kuluu 95E10-bensiinillä ajamista enemmän, mutta polttoainekuluissa säästö on muutoksen jälkeen tästäkin huolimatta tyypillisesti noin 10-20 senttiä jokaista tankattua litraa kohden.

Lakimuutoksen myötä etanolikonversioiden määrän on arvioitu yli kaksinkertaistuvan.