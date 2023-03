Liikenneturvan kyselytutkimuksen mukaan 63 % suomalaisista on ainakin joskus halunnut pyytää kuljettajaa hidastamaan nopeutta.

Nopeuden tai ajokunnon ottaminen puheeksi voi tuntua vaikealta. Nuoret kuljettajat kuitenkin haluavat kuulla kavereiltaan palautetta. Myös hyvää käytöstä on tärkeä tukea kiittämällä tai antamalla positiivista palautetta.

Kaveriporukassa hölmötkin ideat saattavat joskus tuntua hyviltä tai hauskoilta, ja silloin liikenteessä voi sattua ja tapahtua. Liikenneturva muistuttaa, että juuri kavereilla on mahdollisuus toimia ja kannustaa kuljettajaa käyttäytymään fiksusti ja turvallisesti.

Kaikista nuorista tilanteessa, jossa vastaaja on halunnut halunnut pyytää kuljettajaa hidastamaan nopeutta, on ollut 11 prosenttia. Määrä on yli tuplasti suurempi kuin koko väestössä.

Liikenneturvan nuorten suunnittelija Hanna Rutila on huolissaan sekä tuloksesta että nuorten kokemasta turvattomuuden tunteesta liikenteessä.

– Tuloksista voi päätellä, että osa nuorista on toistuvasti tilanteessa, jossa kuljettaja ajaa nopeammin kuin mikä tuntuu turvalliselta. Ehkä tällaisiin tilanteisiin ei päädytä perheen aikuisten kanssa, vaan rajojen ja nopeusrajoitusten testailu tapahtuu ennemminkin kaveriporukassa. Fiksukin nuori saattaa ryhmäpaineen alla toimia vastoin omia periaatteitaan, Rutila pohtii ja jatkaa samaan hengenvetoon:

– Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikissa kaveriporukoissa toimittaisiin turvattomasti. Suurin osa nuorista haluaa ja liikkuukin liikenteessä pääsääntöisesti turvallisesti ja liikennesääntöjä noudattaen.

Liikenneturva korostaa, että jokainen on osaltaan luomassa turvallista ilmapiiriä autoon. Kuljettajan on tärkeä olla avoin saamaan palautetta ja toisaalta matkustajien on yhdessä puututtava hölmöilyyn.

Myös kaveriporukalla auton ulkopuolella on merkitystä. Liikenteessä pelleilyä ei tule tukea myöskään somessa tai puheissa.

Rutila neuvoo, että jos kuljettajan käyttämä nopeus, ajotapa tai vaikkapa ajokunto aiheuttaa levottomuutta, siitä kannattaa aina sanoa ääneen.

– Jokaisella on oikeus sanoa ääneen, jos kaverin kyydissä pelottaa. Tukea sanomiseen kannattaa hakea muilta kavereilta. Jos sinulla on epämukava tai turvaton olo, todennäköisesti joku toinenkin autossa kokee samoin.