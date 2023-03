Tällainen on Teslan kohuttu vimpain Yoke – pitikö pyörä keksiä uudelleen?

Teslan Yoke-ohjaimen tilalle on voinut vuoden alusta alkaen saada myös tavallisen ohjauspyörän.

Yoke on litteän suorakaiteen mallinen. Vasemmalla puolalla näkyvät suuntamerkkipainikkeet.

Tesla kuuluu automaailman uudistajiin, joka tuo markkinoille tietyin väliajoin jotain uutta ja tavallisuudesta poikkeavaa. Tuorein Teslan tällaisista ”vimpaimista” on uudenlainen Yoke-ohjain. Siinä auton ratti on siis pantu uusiksi siten, että siitä käytännössä puuttuu yläosa. Tällä on lähtökohtaisesti haettu parempaa näköyhteyttä mittaristoon ja osittain myös ulos.

Mutta Yoke-ohjaimessa on ongelmansa. Jos se olisi yhdistetty nopeampaan ohjausvaihteeseen, ohjain kääntyisi laidasta laitaan ehkä noin 170 astetta, eli alle puoli kierrosta. Nyt näin ei ole, vaan täysi käännös kummallekin puolelle vaatii yli 90 asteen kääntämisen, mikä tekee tiukoista käännöksistä kömpelöitä pyöriteltäviä. Verrattuna vaikkapa Lexuksen lanseeraamaan OMG (One Motion Grip) -ohjaukseen ja samankaltaiseen, videopelien tapaiseen ohjaimeen, on Teslan toteutus toiminnallisesti heikompi.

Yoke on myös kohtuullisen leveä, joten käännöksissä sen päätysivu saattaa hipoa kuljettajan reisiä.

Yoke-ohjaimessa on toinenkin erityispiirre, sillä perinteistä vilkkuviikseä ei sen yhteydessä ole. Sen sijaan suuntamerkin painikkeet on sijoitettu Yoke-puoliratin vasemmalle puolalle, josta niitä voi olla hankala löytää esimerkiksi liikenneympyrässä ajaessa, kun painikkeet ovat suurin piirtein omien jalkojen välissä. Käyttö ei ole ergonomisesti sujuvaa.

Ilta-Sanomien ensitestissä ollut Model S Plaid autoyksilö oli varustettu Yoke-ohjaimella. Ajon aikana Yoke osoittautui perustaltaan vaivattomaksi käsitellä, mutta sen tuomat todelliset hyödyt jäivät lopulta hämärän peittoon, ja puutteet osoittautuivat lopulta merkittävämmiksi.

Tämän on saattanut myös Tesla itse havaita, sillä vuoden alusta alkaen Model S ja X -malleihin on taas saanut perinteisen ohjauspyörän ilman lisäveloitusta. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, edes Teslan.

Yoke-ohjaimen idea on, että mittaristoa olisi helpompi lukea sen ylitse. Tämä tavoite toteutuukin. Ohjaustuntumaan Yoke ei erityisemmin vaikuta.

