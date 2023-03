Autoilun sähköistyminen näkyy heikosti uusissa farmarikorisissa malleissa. Kiinalainen Nio ET 5 Shooting Brake on yksi harvoista sähköllä toimivista farkku-uutuuksista.

Akuston sijoittelua farmarikorissa on pidetty ongelmallisena. Nio on ilmeisesti ratkaissut hankaluudet, sillä 75 ja 100 kWh:n akun lisäksi tarjolla on huima 150 kWh:n ”paristo”. Huipputehot ovat akusta riippuen 150 kW ja 210 kW. Huippunopeus on 200 km/h.

Nio ET5:n nelivetoinen farmariversio on kehitetty erityisesti Euroopan markkinoita silmällä pitäen. Nio-malleja on jo myynnissä esimerkiksi Ruotsissa, jossa jo odotetaan farkku-Nion rantautumista.

Nio ET5 Shooting Brake on 4,790 metriä pitkä. Akseliväli on 2,888 metriä. Korkeudeksi on mitattu 1,499 metriä ja leveydeksi 1,960 metriä. Auton vetokyky on 1 400 kiloa.

Hinnasto ei ole vielä tiedossa.