Ensitesti: Tesla Model S Plaid pitää sen minkä lupaakin.

Teslan maailmanvalloitus alkoi toden teolla Model S -mallilla jo vuonna 2012. Uusimmassa uudistuksessa auton alustaa ja koria on levennetty. Mallia on saatu myös hieman kevennettyä.

Teslan ensimmäinen todellinen massatuotantoauto oli Model S. Toki kaksipaikkainen Roadster saatiin markkinoille aikaisemmin, mutta se oli vasta alkusoittoa sille, mitä oli myöhemmin varsinaisten maailmanvalloitusmallien muodossa luvassa. Reilu vuosikymmen sitten harva uskalsi uskoa, mihin kaikkeen amerikkalainen Tesla – vaikeuksienkin kautta – voisi kyetä.

Niin vain on kyennyt ja soitto soinut. Tesla on siirtynyt pienvalmistajien varjoista isojen tekijöiden valokiilaan samalla kun mallikirjo on kasvanut. Totuuden nimissä on todettava, että välillä ovat soineet myös tummemmat soraäänet, kun autojen tuotanto on takkuillut tai on kamppailtu erilaisten laatuongelmien kanssa.

Vaikeudet kuuluvat aina kunnon kasvutarinaan, ja eteenpäin Tesla onkin mennyt. Kasvu on ollut todella luja. Viime vuoden lopulla teknologiayhtiö Teslan markkina-arvo oli jo noin 76 miljardia dollaria eli noin 72 miljardia euroa. Se on enemmän kuin kahden seuraavaksi arvokkaimman autovalmistajan, Toyotan ja Mercedes-Benzin, arvo yhteensä.

Ohjaamo on pelkistetyn tyylikäs, säilyttäen onneksi perinteisen mittariston. Yoke-ohjaimen tilalle voi valita myös perinteisen ohjauspyörän, ja hyvä niin.

Yoke-ohjain vaatii hieman totuttelua. Suurin haaste on vasemman peukalon vieressä näkyvät suuntamerkin painikkeet, jotka kääntyvät ohjaimen mukana.

Perinteisten eurooppalaisten ja japanilaisten autovalmistajien johtokunnissa on varmasti vietetty pitkiä iltoja nopeasti harmaantuvia hiuksia haroen: kuinka tässä näin kävi?

Ylimielinen vähättely autoilun sähköistymisen etenemisestä on vaihtunut kilpajuoksuun siitä, kuinka vanhan liiton valmistajatkin pääsisivät nopeasti leikkiin mukaan. Uudistu tai kuole on tämän hetken trendi. Hukatun vuosikymmenen aikana Tesla on rakentanut imperiumin, joka on varmasti tullut jäädäkseen.

Digimittariston näyttötarkkuus on hyvä ja se tarjoaa paljon informaatiota.

Auton eri toimintojen vaatimaa kulutusta voi seurata reaaliaikaisesti. Talvella yli 400 kilometrin kantama yhdellä latauksella on realismia.

Teslan malliston kypsin ja tasapainoisin tuote on edelleen traditionaalisesti suunniteltu sedan, eli Model S. Nykyisin 54-vuotiaan, amerikkalaisen Franz von Holzhausenin muotoileman Model S:n linjat ovat kestäneet hyvin aikaa, ja tällä hetkellä puhutaan jo auton kolmannesta sukupolvesta, vaikka Teslan päivitykset autojen ulkomuodon suhteen ovat aina olleet hyvin maltillisia. Painotus on ollut digissä, eli laitteita on paranneltu erilaisin päivityksin over-the-air (OTA) verkon yli.

Nyt Model S on kuitenkin saanut myös oikeita fyysisiä päivityksiä eli leveämmän alustan, parannetun ilmanvastuskertoimen, täysin uusitun sisustan ja tarvittaessa rutkasti lisää voimaa ns. Plaid-versiossa.

Model S Plaid on suoraan sanottuna täysin järjetön tuote autoksi. Samaan hengenvetoon on todettava, että se on myös ihanalla tavalla koukuttava, koska se onnistuu vetoamaan tunteisiin. Tämä auto ei jätä kylmäksi.

Ilmastointia säädetään uudelta 17-tuumaiselta näytöltä, joka on asennettu vaakatasoon. Käytettävyyttä ei voi kehua.

Resepti on varsin yksinkertainen: auto on ulkomuodoltaan lopulta hyvin tavanomainen ja perusajossa hyvin helposti hallittava, aivan kuten mikä tahansa muutaman tonnin kulunut kauppakassi. Mutta sitten, launch moden ja vauhtipedaalin määrätietoisen survaisun takana on aivan toinen, lähes komediallinen maailma: jos pitoa riittää, Model S Plaid singahtaa sataseen himpun yli kahdessa (2,1) sekunnissa.

Totta se on. Tunne on silloin suunnilleen sama kuin vahingossa kiitävän Pendoliinon katolle hypänneellä oravalla. Suu vääntyy kohti korvia ja otsatukka pyrkii takaraivon puolelle. Hirvittää ja naurattaa samaan aikaan. Vatsassa kihelmöi. Onhan tämä hauskaa!

Auton sisustus on suunniteltu kokonaan uudelleen, ja takaistuimen keskikyynärnojassa on nyt myös mukitelineet.

Model S:n huippunopeus on sekin varmasti riittävä. Rengastuksesta ja eri asetuksista riippuen päästään yli 300 km/h siellä missä se sallittua on. Kiistämättömästi ällistyttävän suorituskyvyn takana on tietenkin voima, jota Model S Plaid tarjoaa enemmän kuin riittävästi. Voimaa on yli tuhat vanhaa hevosvoimaa (760 kW) ja vääntöä reilut 1200 newtonmetriä. Järjetöntä!

Tarkat arvot vaihtelevat siten, että suureiden yhteyteen on parasta liittää tarkenne ”noin”. Ei ole niin nokon nuukaa, kun potkua on kuitenkin yltäkylläisesti.

Model S:n ilmanvastuskerroin on nyt erinomainen 0,208. Suurin latausteho on 250 kW, suurin vetomassa 1 600 kiloa jarrullisella vaunulla.

Tavaratila on suuri, ja tässä pystyyn nostetun välipohjan alle saa tavaroita piiloon. Kaksiosainen hattuhylly on kovaa mallia.

Suomen talvessa ja julkisen liikenteen seassa on turha ja kiellettyäkin yrittää ulosmitata auton voimavaroja. Moottoritierampissa vauhtia on kuitenkin hykerryttävän helppo kerätä sallitun nopeuden rajoissa. Kiihtyvyyttä voi kuvailla viileän vaivattomaksi. Itse asiassa huikea suorituskyky rauhoittaa ajamista. Kun voima on kanssasi, on helpompi hengittää.

Auto tietää muun muassa omien Tesla Supercharger -latausasemien reaaliaikaisen varaustilanteen ja hinnoittelutason. Tämä helpottaa matkan suunnittelua.

