Teslan lisäksi toisenkin automerkin ratti voi irrota kesken ajon

Yhdysvalloissa Nissan on varoittanut, että sen täyssähköisen Ariya-mallin ohjauspyörä voi liikkua paikoiltaan tai pahimmassa tapauksessa irrota kokonaan.

Joissakin Nissan Ariya -ajoneuvoissa on äskettäin havaittu laatuongelmia. Tarkistuksissa on havaittu, että ohjauspyörän pultissa on väärät vääntömomenttiasetukset. Joissakin tapauksissa ohjauspyörän kiinnitysruuvia ei ehkä ole asennettu ollenkaan.

Varotoimenpiteenä Yhdysvalloissa Nissan kutsuu tarkistuksiin 1 063 Ariyaa, saksalainen Auto Motor und Sport kertoo. Lehden mukaan Saksassa ei ole havaittu kyseistä ongelmaa.

Nissanin ilmoitus tuli samana päivänä, kun amerikkalainen turvallisuusviranomainen NHTSA kertoi tutkivansa Teslan samankaltaisia rattiongelmia.

Nissanin mukaan ohjauspyörästä johtuvia onnettomuuksia tai vaaratilanteita ei ole raportoitu. Koska ongelman syntysijaksi on todettu Pohjois-Amerikan markkinoilla olevat autot, vastaavaa takaisinkutsukampanjaa ei suunnitella Euroopassa.