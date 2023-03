IS:n koeajossa uusi retkeilyauto: kiitämme varustelua, moitimme ”vatsatilaa”

Koeajo: Volkswagen-tehtaan retkeilyauto on saanut kilpailijakseen matkailuajoneuvovalmistajan Crafter-retkeilyauton.

Maxia Van on Hobbyn ensimmäinen Crafter-malli. Kahdelle rekisteröitynä auton kokonaismassa on 3 500 kg, neljälle rekisteröitynä 3 850 kg.

Retkeilyautojen myynnin kasvu on hieman tasaantumassa, mutta silti noin 30 prosenttia ensirekisteröidyistä matkailuautoista on peltikorisia. Pakettiauton raamit sanelevat pitkälle auton ulkonäön, mutta sisusratkaisuissa ja -materiaaleissa on eroja.

Suuriin matkailuajoneuvovalmistajiin lukeutuva Hobby on aloittelemassa yhteistyötä Volkswagenin kanssa. Hobbyn uusi Maxia Van 680 ET on ulkoisesti melko identtinen Volkswagen-tehtaan omaa tuotantoa olevan Grand California 680:n kanssa (numero viittaa noin 6,8 metrin pituuteen). Volkswagenilla on myös lyhyempi Grand California 600, mutta Hobbylla on toistaiseksi vain yksi Crafter-korinen retkeilyauto.

Avattavilla ikkunoilla varustetut takaovet kuuluvat keskuslukituksen piiriin. Peruutuskamera helpottaa 6,8-metrisen auton pysäköimistä.

Näissä autoissa on sama tekniikka, eli 177-hevosvoimainen turbodiesel, 8-portainen automaattivaihteisto ja kattava määrä ajo-, turvallisuus- ja mukavuusavustimia; modernit paketti- tai retkeilyautot eivät eroa tässä suhteessa henkilöautoista. Maxia Van on etuvetoinen, mutta Grand California 680:n saa myös nelivetoisena.

Crafter on helppo ja hyvä ajettava, joka kulkee vaivattomasti 120 km/h. Reissaaminen sujuu, sillä ohjaamon tukevarakenteiset penkit antavat asiallisen sivuttaistuen. Kummassakin penkissä on korkeussäädettävä pääntuki, korkeussäätö, sähkötoiminen ristiseläntuki ja lämmitys.

Molempien valmistajien etuvetoisessa 680-mallissa on vain kaksi makuupaikkaa, mutta matkustajapaikkoja on kaksi tai neljä. Nelipaikkaisen kokonaismassa on reilut 3,8 tonnia, eli sitä ei saa ajaa B-kortilla.

Valmistajasta riippumatta retkeilyauton liukuovi on raskas sulkea varsinkin sisältä. Sähkörappu on vakiovaruste.

Volkswagenin 680 on huimasti Hobbyn autoa edullisempi: Maxia Van maksaa kahdelle rekisteröitynä 97 900 euroa eli noin 22 800 euroa Grand Californiaa enemmän. Mallien sinänsä varsin kattavassa perusvarustelussa on jonkin verran eroja, mutta pääosin hintaero johtunee valmistus- ja myyntikanavien eroista.

Ohjaamon istuimet ovat hyvät. Esiin käännettävällä jatkopalalla varustetun pöydän pituussuuntainen liikevara kasvaisi seinäkiskon paikkaa muuttamalla.

Ohjaamon ikkunoiden verhoissa Hobby voittaa kilpailijansa selvästi. Volkswagenissa on varsin luokattomat kangasverhot, Maxia Vanissa matkailuautoissa yleisesti käytetyt kaihdinverhot. Tuulilasiverho on toteutettu tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, mutta lopputulos on hyvä.

Makuasioista ei sovi kiistellä, mutta matkailuajoneuvotehtaan käyttämät materiaalit, värit ja jopa yläkaappien rakenteet miellyttävät asiakaskuntaa todennäköisesti enemmän kuin autotehtaan retkeilyautojen kliinisen valkoinen, tietyllä tavalla ambulanssimainen muovisisustus.

Käytävänpuoleisen penkki liikkuu sivusuunnassa kymmenen senttiä, ja istuimissa on pituussäädön avulla tapahtuva pieni nojan kallistus.

Myös jääkaapin osalta Hobby vie voiton, sillä Grand Californiassa on keittiön päädyssä epäkäytännöllinen apteekkikaappityyppinen 70 litran jääkaappi, Maxia Vanissa molemmista suunnista avattavalla ovella varustettu 90 litran jääkaappi.

Retkeilyautoissa on tyypillisesti kuljettajan takana sohvapöytä ja matkustajasohva. Ohjaamon istuimet kääntyvät osaksi sohvaryhmää. Kääntyvyys on Maxia Vanissa tärkeä asia, sillä esiin käännettävällä jatkopalalla varustetun pöydän ja matkustajaistuimen nojan väli on vain 35 senttiä ja tolppajalan ja sohvan välinen jalkatila alle kymmenen senttiä.

Tuulilasiverhon kehikon sivukiskot nostetaan pystyyn vasta verhoa käytettäessä, joten ne eivät haittaa ajon aikana näkyvyyttä.

”Vatsatilaa” pystyy kyllä kutistamaan, mutta ei valitettavasti kasvattamaan. Hobby pystyy lieventämään ongelmaa siirtämällä pöydän seinäkiinnityskiskoa ohjaamon suuntaan, jolloin tila kasvaa muutaman sentin.

Takana on 200 cm pitkä ja 170 cm leveä vuode. Joustinsälepohjien päällä on kymmenen senttiä paksu patja.

Volkswagenissa on yhtenäinen matkustajapenkki, Maxia Vanissa hyvin muotoillut erilliset istuimet, joista käytävänpuoleinen liikkuu sivusuunnassa kymmenen senttiä. Erillisistuimissa on lisäksi pituussäädön avulla tapahtuva nojan pieni kallistus.

Takaosan kattava vuode on valmistajasta riippumatta varsin samantyyppinen. Tehdasvalmisteisissa retkeilyautoissa on myös kompakti vessa-suihkutila ja hyvä sisävalaistus.

Muovinen lavuaari käännetään esiin sivuseinältä. Varustukseen kuuluu kemiallinen vessa ja suihku.