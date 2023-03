Autojen sisustuksessa tutuksi tulleita nahkaa ja puuta ollaan nopeasti korvamassa aivan uusilla ja yllättävillä materiaaleilla.

Mazda MX-30:n keskikonsolin pohja on valmistetusta korkista.

Auton sisustuksessa käytettävät materiaalit olivat aikojen alussa luonnonmateriaaleja, kuten puuta ja nahkaa. Vuosikymmenien aikana muovin keksiminen ja kehitys vaikuttivat valtavasti autojen matkustamojen tyyliin.

Nyt on edetty aikakauteen, jolloin kaikessa on otettava huomioon ympäristö. Esimerkiksi eläinperäisten materiaalien käyttö ei monien mielestä ole enää hyväksyttävää. Öljyn käytöstä niin lopputuotteessa kuin sen valmistuksessa olisi päästävä eroon, minkä lisäksi myös helppo kierrätys on otettava huomioon.

Yhtälö on todella haastava, kuten Fordilla yli 30 vuotta materiaalien kanssa työskennellyt tohtori Deborah Mielewski myöntää. Hän muistuttaa, että Henry Ford korosti jo yli sata vuotta sitten maatalouden ja autoteollisuuden yhteistyötä. Ford kehotti aikoinaan viljelemään autonosia maatiloilla.

Mazda MX-30:ssa käytetään autojen taustalla näkyvää korkkia matkustamon verhoiluun.

Käytännössä Ford on edennyt siihen, että kaikissa sen Yhdysvalloissa myymissä autoissa on soijapavuista tehtyjä materiaaleja. Kookoksesta tehdään autoihin mattoja, ja erilaisilla viljoilla on paljon käyttöä autojen osissa.

Muiden valmistajien tavoin Škoda haluaa vähentää autojensa valmistuksesta aiheutuvaa hiilidioksidipäästöä materiaalit mukaan lukien. Uusia materiaaleja etsitään ja kehitetään jatkuvasti. Patenttihakemus on esimerkiksi jätetty sokerijuurikkaan kuorista uudenlaisella värjäystekniikalla tehtävistä sisustuksen osista. Toinen mielenkiintoinen kehityssuunta on elefanttiheinä, jonka kuidut voidaan jalostaa esimerkiksi oviverhoilussa käytettäväksi.

Škoda Octavia Combin sisustus, jossa on tulevaisuudessa mahdollisia elefanttiheinästä ja sokerijuurikkaan kuorista tehtyjä materiaaleja kojelaudassa, ovissa ja verhoilussa.

Mazda on edelläkävijä korkin käytössä, josta puolet tuotetaan Portugalissa. Mazda Euroopaan-kehitysyksikössä materiaalien ja värien kehitystä johtava Sandra Höner zu Bendrup on erityisen ylpeä siitä, että tiimi sai ideansa läpi MX-30 -malliin.

Korkki on Höner von Bendrupin mukaan mainio materiaali, sillä sen tuotanto sitoo suuren määrän hiilidioksidia. Täysin puhdas luonnontuote on lisäksi kevyt, miellyttävä koskettaa ja melua vähentävä.

Kierrätetty muovi on ollut tähän saakka autoissa suurimmaksi osaksi näkymättömissä, mutta Škoda Vision 7S -tutkielmassa sitä on puskureissa ja koko matkan kyljen suojauksessa.

Muovi on tulossa uudelleen sisustukseen ja jopa istuimiin, mutta nyt käytetään kierrätettyä muovia. Muovipulloja ja kaikkea vastaavaa löytyy niin istuimien rungoista kuin verhoilumateriaaleista.

Esimerkiksi puhdas villa olisi mainio ja miellyttävä, mutta se ei kestä istuimessa parinkymmenen vuoden käyttöä, ellei siihen lisätä polyesteriä ja vastaavia – siis muovia. Tässä kohtaa astuu peliin kierrätetty muovi.

Muutos ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, sillä Škoda Octaviassa on muovia yli 260 kiloa, josta vain 16,2 kiloa on kierrätettyä. On muistettava, että vuonna 2019 esitellyn nykyisen Octavian suunnittelu aloitettiin neljä vuotta aiemmin, jolloin vaatimukset kierrätettävien materiaalin käytöstä eivät olleet lähelläkään nykytasoa.

Yksi erittäin kiistanalainen asia on autojen istuimien nahkaverhoilu ja ylipäätään nahan käyttö sisustuksessa. Perinteinen nahka on haluttu korvata vegaanisella nahalla. Verhoilumateriaalit ovat kuitenkin erittäin haastavia, sillä aistituntuman lisäksi on otettava huomioon esimerkiksi määräykset paloturvallisuudesta ja allergiat.

Raakakorkki jalostetaan ennen kuin se löytää tiensä Mazdaan, jossa se on kevyenä ja kestävänä erinomainen raaka-aine.

Škoda on tilattavissa edelleen myös nahkaverhoilulla, joka hankitaan saksalaiselta Baderilta. Sen tiedotuspäällikkö Ullrich Eggler muistuttaa, että nahka on luonnonmateriaali ja yksi maailman ensimmäisistä kierrätettävistä materiaaleista. Hän korostaa, että maatalouden karjan vuotien hävittäminen aiheuttaisi suuremmat päästöt kuin niiden jalostaminen.

Nahan käsittelyä on muutettu paljon, sillä siinä vanhat öljypohjaiset menetelmät on muutettu ympäristön paremmin huomioon ottaviksi. Bader on kehittänyt kahvipapujen kuorien käyttöä nahan parkitsemisessa. Siinä voittavat sekä ympäristö että kahvintuottajat, joilta tuo aines joutui ennen kaatopaikalle.

Nahan ja korvaavien verhoilumateriaalien kilpailutilanteesta Höner von Bendrupilla on selkeä näkemys:

– Vaikka olemme tehneet vuosikymmenen työtä, emme ole saaneet tekonahasta yhtä pehmeää kuin aidosta. Eikä nahan tuoksua uusiin materiaaleihin saa millään.

