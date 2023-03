Toyota loisti – ja ei loistanut – brittilehden tosielämän kulutustesteissä.

Toyota Yaris Cross pärjäsi testissä jopa paremmin kuin pienempi perus-Yaris. Autosta on saatavilla sekä etu- että nelivetoinen versio.

Polttoainekustannukset muodostavat tyypillisesti leijonanosan auton käyttökustannuksista. Puhtaasti käyttövoiman osalta ylivoimaisesti halvinta on ajaa sähköllä, mutta kaikille sähköauto ei ole vaihtoehto.

Brittilehti What Car on julkaissut hiljattain listan kulutustestaamistaan bensiinihybrideistä, joiden janoisuus on ollut lehden tekemissä testeissä pienintä.

Mukana ei luonnollisestikaan ole aivan kaikkia mahdollisia myynnissä olevia hybridiautoja, sillä lehti on kelpuuttanut listalleen vain ne tapaukset, joilla se on ajanut vakioidun testilenkkinsä.

Ykköseksi listalle päätyi Toyota Yaris Cross eli japanilaisvalmistajan kompaktikokoinen katumaasturi, jossa 1,5-litraista bensiinimoottoria avustaa hybridivoimalinja yhdistettynä portaattomaan e-CVT-automaattivaihteistoon. Keskimäärin Yaris Cross vei lehden testissä vain 3,91 litraa sadalla ja kaupunkiajossa jopa vain 2,27 l / 100 km.

Erinomaisesta menestyksestä huolimatta Toyotan valmistamia tuotteita löytyi myös niin sanotusta pahnojen pohjilta. Heikoimmat kulutustulokset hybridiautoista saivat Lexus RX, Toyota Highlander 2.5 Hybrid sekä Toyota RAV4 2.5 Hybridin vanhempi mallisukupolvi.

