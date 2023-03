Jos et ole varma, kumpi väistää liikenne­ympyrässä, toimi näin!

Liikenneturva tarkkailee vuosittain autoilevien suuntamerkin käyttöä risteyksissä ja liikenneympyröissä. Vuonna 2021 vilkkua näyttämättömiä kuljettajia oli risteyksestä kääntyvistä 15 prosenttia ja liikenneympyrästä poistuvista peräti 25 prosenttia.

Kuljettaja on velvollinen kertomaan kääntymisaikeistaan näyttämällä vilkkua. Laki velvoittaa kuljettajaa näyttämään suuntamerkkiä aina ajoneuvoa sivusuunnassa siirtäessään. Kuva Espoon Suomenojan kiertoliittymästä.

Suuntamerkin antaminen saattaa unohtua, vaikka kaikille tuttu vilkun käyttö on liikenteen sujuvuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Ei saisi unohtua.

Tieliikenteessä edetään yhteisten sääntöjen pohjalta, mutta niistä ajoittain laistetaan. Tilastojenkin mukaan yksi yleisimmistä virheistä liikenteessä on vilkuttamatta jättäminen eli ilman suuntamerkin antamista kääntyminen.

Yksinkertaisen ja helpon aikeen ilmaiseminen laiminlyönti voi olla toisille liikenteessä operoiville todella raivostuttavaa, ja joskus jopa vaarantaa tieliikenneturvallisuuden.

”Käyttäkää hyvät ihmiset sitä vilkkua!”

Sen tietää myös yli 30 vuotta työnsä puolesta Suomen teitä kolunnut 68-vuotias Kari Suomalainen.

– Yritän aina ennakoida tieliikennetilanteita. Olen ajanut suomalaisteillä yli 30 vuotta ammattini vuoksi. Se, minkä erityisesti huomaa nykyisin liikenteessä on, että vilkun käyttö on yllättävän monella enemmän tai vähemmän hakusessa. Käyttäkää hyvät ihmiset sitä vilkkua! Ei laiskasti niin, että ensiksi jarrutetaan ja vasta sitten aivan viime tingassa kääntyessä laitetaan vilkku päälle, vaan hyvissä ajoin, niin että muut ehtivät reagoida aikeisiisi, Suomalainen parahtaa.

Suuntamerkin antaminen helpottaa huomattavasti liikennettä sujuvoittavaa ennakointia. Oikea-aikainen ja muut huomioiva suuntamerkin antaminen, eli vilkuttaminen, on nykyisin entistä tärkeämpää Suomessa varsinkin kiertoliittyminen eli puhekielessä ns. liikenneympyröiden yleistyessä kovaa tahtia. Liikenneympyrässä vilkun ajoissa päälle laittaminen lisää liikenneturvallisuutta, ja ennen kaikkea liikenne on sen myötä sujuvampaa.

Vilkku oikealle ympyrästä poistuttaessa

Liikenneympyrässä annetaan suuntamerkki aina oikealle: siis silloin, kun ympyrästä ollaan poistumassa. Tällöin muut näkevät, mikä on aikeesi, eivätkä jää esimerkiksi turhaan odottamaan, että ohitat heidät ympyrässä.

Hyvä muistisääntö liikenneympyrän väistämisvelvollisuudesta on se, että jos et ole varma ympyrään saapuessasi siitä, kumpi väistää, anna suosiolla tietä. Lähes aina ympyrään liitytään kärkikolmion takaa, eli väistämisvelvollisuus on viimeksi mukaan pyrkivällä.

Sama, muut huomioiva suuntamerkin antaminen pätee muuallakin. Antamalla merkin ajoissa voit kertoa muille jo risteysaluetta lähestyttäessä, minne olet menossa. Toisten ja itsesi liikenne-ennakointi voi useimmiten perustua vain muiden antamaan tietoon.

Vilkku ei käytettäessä kulu millään tavalla merkittävästi – ja sitä paitsi sen käyttäminen on velvollisuus, ei optio.