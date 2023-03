Uudistunut DS7 on monella tapaa erikoinen paketti.

Citroënista irtautuneen luksusmerkin DS:n tuorein malli on kasvojenkohotuksessa käynyt katumaasturi DS7.

Kyseessä on esimerkiksi Jaguar E-Pacen ja Range Rover Evoquen kanssa kilpaileva viiden hengen tyylikatumaasturi, jonka ideana on olla eräänlainen automaailman ranskalainen luksuslaukku tai design-vaate aina pienimpiä yksityiskohtia myöten. Eli eräänlainen Ranskan BMW – tai no, ainakin jotain sinnepäin.

Tuoreutuksen myötä auton keulaa koristavat nyt joka tapauksessa pystysuuntaiset valorivat, jotka ovat ennestään tuttuja esimerkiksi pienemmästä DS4:stä. Takana tunnistetavimpiin uusiin yksityiskohtiin kuuluu uusi krominkiiltoinen ”DS AUTOMOBILES” -teksti.

Sisusta on hieno ja ergonomialtaan hyvä. Kojelaudasta nouseva kello on kivan pikantti tyyliyksityiskohta. Hiukan halvanoloista kovamuovia on silti edelleen aavistus liikaa.

Teknisesti merkittävin uudistus DS 7:ssa on kuitenkin auton uusittu tietoviihdejärjestelmä.

Se on sanalla sanoen aiempaa parempi, mutta silti edelleen aika hankalakäyttöinen. Lähes kaikkea joutuu ohjaamaan kosketusnäytön kautta, ja esimerkiksi niinkin yksinkertainen asia kuin istuinlämmityksen kytkeminen vaatii aivan liian monta painallusta.

Sinänsä näyttävää ja kieltämättä jollain tapaa ihan oikeastikin luksuslaukkumaista sisustaa vaivaa edelleen myös joidenkin yksityiskohtien muovisuus. Tässä hinta- ja tyyliluokassa olettaisi, ettei esimerkiksi ajosuunnan valitsimen pintamateriaali olisi samaa tavaraa kuin DS:n yli 50 000 euroa halvemmissa konsernisisarissa.

Tietoviihdejärjestelmä edustaa uutta. Mihinkään luokkakärkeen toteutus ei silti kauniista ulkonäöstään huolimatta yllä.

Malliuudistuksessa DS on kasvattanut myös hybridijärjestelmän ajoakun kapasiteettia, mikä onkin tullut tarpeeseen.

Silti auton ajoakku on edelleen suhteessa turhan pieni, minkä myötä ”seiskan” todellinen sähkötoimintamatka jää talvikelillä helposti vain muutaman kymmenen kilometrin mittaiseksi. Se on useimpiin hintaluokan kilpailijoihin nähden ihan liian vähän.

Ajossa DS7 on toisaalta miellyttävän hiljainen ja ehdottomasti parhaimmillaan pitkän matkan taitossa. Mutkatiellä auto ei sen sijaan erityisemmin loista, varsinkin jos muistissa ovat saman hintaluokan Audit ja BMW:t.

Tilaa DS7:ssa riittää. Latauskaapelitkin saa tarvittaessa piiloon irtopohjan alle.

Tilaa valoisassa ja viihtyisässä ranskalaisessa on sen sijaan runsaasti, eikä käytettävyydestä juuri keksi moitteen sijaa.

Liukuvaa takaistuinta DS:ään ei tosin saa edes rahalla, eikä muuten myöskään Bemarin tapaista kolmessa osassa taittuvaa takaistuimen selkänojaa.

Takavalot ovat aiempaa viirumaisemmat ja mallinimestäkin on tippunut pois sana ”Crossback”.

DS-katumaasturin ihastuttavimpia ja kiinnostavimpia puolia on sen erityispehmeä Active Scan -jousitus, joka kuuluu ymmärrettävästi vain malliston kalleimpiin malleihin.

Kameraperustaisuudestaan johtuen auton pehmeysasetus on kuitenkin käytettävissä harmillisesti vain valoisassa, minkä ohella järjestelmän aktivointi vaatii erityisen Mukavuus -nimisen ajotilan käyttöä. Toteutus on käytettävyysmielessä vähän outo kokemus siis näin toteutettuna hiukan tahmainen, mutta silloin kuin pehmeysasetukset toimivat, on tunnelma DS:ssä kieltämättä aika nojatuolimainen.

Takana jopa keskipaikka on ihan käyttökelpoinen.

Persoonallisuuksistaan huolimatta ja osin myös juuri niiden takia DS7 on silti harmaassa katumaasturimaailmassa ilahduttavan erilainen vaihtoehto.

Ennen ostopäätöstä DS:ään kannattaa kuitenkin tutustua tavanomaistakin huolellisemmin ja varmistaa, etteivät esimerkiksi tietoviihteen toimintatavat ärsytä arjessa liiaksi. Jos eivät, niin etupenkkien hierontatoiminto muuten napsahtaa päälle ihan yhtä helposti tai hankalasti kuin se aiemmin mainittu istuinlämmitys. Eikä toista samanmerkkistä muuten tule ihan joka kadunkulmassa vastaan.

