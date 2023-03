Henkilöautoliikenne on ollut sujuvaa linja-autoalan lakosta huolimatta.

Linja-autoyhteydet ovat olleet viime päivinä osin poikki ja takkuilleet. Osa vuoroista on pystytty kuitenkin ajamaan esimerkiksi esimiesvoimin.

Aamuyöllä 1.3. alkanut linja-autoalan lakko ei ole juurikaan näkynyt maanteillä työmatkaliikenteessä, kertoo valtion liikenneohjausyhtiö Fintraffic.

Keskiviikon ja torstain henkilöautoliikenne on sujunut lähes normaalin arkipäiväliikenteen tapaan, ja työmatkaliikenteen määrissä on näkynyt vain hienoista kasvua.

Fintrafficin tieliikenteenohjaus muistuttaa kuitenkin, että ajoittaista jonoutumista voi paikoitellen esiintyä, josta johtuen lähipäivien liikkumiseen on hyvä varata normaalia enemmän aikaa, ja omaa liikkumista kannattaa suunnitella etukäteen.

– Henkilöautoliikenne on tähän saakka sujunut hyvin, ja liikennemäärissä on näkynyt pientä kasvua. Hetkellistä jonoutumista on esiintynyt lähinnä työmatkaliikenteen ruuhkatunteina. Ihmiset ovat nyt siirtyneet korvaavien julkisten liikennevälineiden käyttöön, suosineet pyöräilyä ja kävelyä tai jääneet etätöihin. Jotta liikenne saadaan maanteillä sujumaan lähipäivinäkin, niin suunnitellaan jatkossakin omaa liikkumista etukäteen. Autolla liikkujien kannattaa suosia nyt erityisesti kimppakyytejä ja mahdollisuuksien mukaan ajoittaa liikkumistaan vilkkaimpien työmatka-aikojen ulkopuolelle, jotta maantieliikenne saadaan sujumaan jouhevasti, summaa Fintrafficin tieliikennekeskuksesta liikennekeskuspäällikkö Sanna Piilinen.

Oman ajoreitin liikennemäärät, liikennetiedotteet ja ajokelit voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, joka on saatavissa sovelluskaupoista myös ilmaisena mobiilisovelluksena.