Tulossa on myös EU-tason digitaalinen ajokortti.

Niin sanotun tavallisen henkilö- ja pakettiautokortin eli B-luokan ajokortin sisältämiin ajo-oikeuksiin esitetään EU-tason muutosta.

EU-komission tiistaina julkistaman esityksen mukaan EU:ssa myönnetyllä B-kortilla saisi jatkossa ajaa nykyistä painavampia ajoneuvoja, mikäli auton voimanlähteenä olisi esimerkiksi akkusähkö tai vety.

Komission mukaan ratkaisuun on päädytty, sillä on todennäköistä, että ainakin osa tulevaisuuden akkukäyttöisistä ajoneuvoista on vastaavia perinteisiä polttomoottoriautoja painavampia.

Jos muutosehdotus menee läpi, koskee se myös Suomea. Tällä hetkellä B-kortilla saa ajaa ajoneuvoja, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksaa henkilöä.

Lisäksi komissio ehdottaa EU-alueelle maailman ensimmäistä digitaalista ajokorttia. Digitalisoinnin myötä ajokorttien tunnustaminen olisi EU-maiden välillä yksinkertaisempaa, komissio toteaa.

Suomessa digitaalinen ajokortti ehti olla kännykässä vuosina 2017-2020, kun Traficom kokeili mobiiliajokorttia enimmillään yli 40 000 suomalaisen älypuhelimissa.

Suomen mobiiliajokorttikokeilu kuitenkin lakkautettiin hankkeen määrärahojen loputtua.