Sähköauto­merkillä kovat lupaukset: hinta alle 8 000 euroa ja akkutakuu elinikäinen

Kiinassa on on suuri määrä uusia sähköautomerkkejä, joista Euroopassa vain harva tunnetaan. Yksi uudehkoista, kiinalaisittain pienistä merkeistä on Zotye Auton tytäryhtiö Jiangnan. Tällä viikolla se julkisti uuden sähköautonsa, joka on monin tavoin kiinnostava uutuus.

U2:n pituus on 3840 mm, leveys 1742 mm ja korkeus 1545 mm. Akseliväli on 2521 mm ja omamassa 1188 kiloa. U2 on luokiteltu viisipaikkaiseksi ajoneuvoksi.