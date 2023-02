Edullisin Tesla alittaa jo uusien autojen keskihinnan Yhdysvalloissa

Sähköautot ovat liian kalliita kuluttajille? Ei välttämättä, jos tarkastelee Yhdysvaltain automarkkinaa.

Teslan edullisimman mallin Model 3 RWD:n hinta alittaa nyt uuden auton keskimääräisen hankintahinnan Yhdysvalloissa.

Teslan tämän vuoden hinnanalennusten myötä Model 3 -mallista on tullut halvempi kuin joistakin uusista polttomoottoriautoista, Teslarati-sivusto kirjoittaa.

Tesla Model 3:n lähtöhinta on tänään 42 990 dollaria (40 726 euroa) ilman 7 500 dollarin verohyvitystä, joka tarjotaan yhdysvaltalaisille sähköautojen ostajille. Tämä tarkoittaa, että alennuksen jälkeen Model 3:n hinta laskee vain noin 35 500 dollariin. Näin hankintahinta asettuu esimerkiksi Yhdysvalloissa suositun Toyota Camryn tasolle.

Bloombergin julkaisemassa vertailussa on jo aiemmin käynyt ilmi, että jopa ilman 7 500 dollarin hankintatukeakin Model 3:n perusmalli maksaa 4 930 dollaria vähemmän kuin uudet henkilöautot keskimäärin.

Samaan aikaan kun Tesla on laskenut hintojaan polttomoottoriautot kallistuvat. Ajoneuvojen arviointi- ja autoalan tutkimusyritys Kelley Blue Book kertoo, että uuden auton keskihinta oli Yhdysvalloissa tammikuussa 49 388 dollaria, mikä on kuusi prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Teslan päätös alentaa hintojaan viime kuussa aiheutti pienoisen hintasodan. Kilpailijat, kuten Ford, laskivat sähköautojensa hintojaan. Fordin sähkömalli Mustang Mach-E kilpailee Tesla Model Y:n kanssa.

Lue lisää: Uusien Teslojen hinnat ovat romahtaneet – yön aikana yli kymppitonnin tiputus

– Tässä sähköajoneuvojen kilpailussa Tesla on ainutlaatuisessa asemassa suuruutensa, brändinsä, akkuteknologiansa ja Musk-DNA:n ansiosta, kun taas muut taistelevat aggressiivisesti markkinaosuuksista tässä Game of Thrones -taistelussa, analyytikko Dan Ives on kirjoittanut.

Lue lisää: Teslalta lisää alennuksia – Model S:n ja X:n hintoihin jopa 19 000 euron kertatiputus

Ivesin mukaan vuosi 2023 on sähköautojen käänteentekevä vuosi: se määrittää voittajat ja häviäjät sähköautojen markkinassa, jossa ”Tesla patsastelee korkeimman vuoren huipulla”.