Jukan BMW X5 on seissyt pihassa jo vuosia, mutta ajaa sillä ei voi – erikoinen vyyhti on paisunut jo melkoisiin mittoihin

Tamperelaisen Jukka Lehtosen pihassa on seissyt kolmisen vuotta auto, joka on tullut hänelle poikkeuksellisen kalliiksi. Lehtonen on laittanut omia rahojaan autoon kiinni noin 70 000 euroa.

Yli kolme vuotta riidan kohteena oleva BMW on seissyt tamperelaisella omakotialueella käyttämättömänä.