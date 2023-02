Autoliikeketju Saka tutki myymiensä autojen värikarttaa. Vallalla ovat neutraalit värit.

Jopa harmaata pohjamaalia muistuttava väritys on tällä hetkellä autonvalmistajien suosiossa.

Suomalaiset suosivat autoissaan värejä, jotka eivät herätä huomiota. Sakan viime vuonna noin 35 000 myydystä autosta suurin osa oli väriltään mustia. Toisiksi valituin väri oli valkoinen. Harmaa, sininen ja punainen tulevat seuraavina, kun suomalaisten suosimia värejä listataan.

Sakan Oulun-myyntipäällikön Marko Sikalan mukaan suosituimmat värit eivät tule yllätyksenä.

– Nytkin kun katsoo hallissa myytävänä olevia autoja, suurin osa on mustia, valkoisia tai muuten hyvin tummansävyisiä värejä. Tavanomaisen väriset autot menevät helposti kaupaksi, kun väri ei herätä suuria tunteita puolesta tai vastaan, Sikala kertoo tiedotteessa.

Värillä on väliä, kun autoa kaupataan eteenpäin.

– Sehän on aivan selkeää, että esimerkiksi keltaiselle autolle on vähemmän ostajia kuin valkoiselle. Harvemmassa ovat ne, jotka tulevat etsimään juuri tiettyä väriä, jolloin ostajakunta on huomattavasti kapeampi, mikä yleensä näkyy auton jälleenmyyntiarvossakin, Sikala sanoo.

Poikkeuksia ovat erikoisimpien automallien huomiota herättävät värit, jotka voivat olla jopa tuhansien eurojen lisävaruste. Tällöin väri voi nostaa jälleenmyyntiarvoa, Sakan tiedotteessa arvioidaan.

