Pyöräilijöiden promilleraja esillä tuoreessa esityksessä

Onnettomuustietoinstituutti on koostanut liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tekemien havaintojen perusteella esityksen pyöräilyn turvallisuuden parantamiseksi.

Esitys sisältää toimenpide-ehdotuksia mm. liikenne- ja viestintäministeriölle, Traficomille, Väylävirastolle, ELY-keskuksille, Liikenneturvalle, Pyöräliitolle ja Pyöräilykuntien verkostolle.

Neljännes pyöräilijöille tapahtuvista kuolemaan johtavista tieliikenneonnettomuuksista aiheutuu pyöräilijän saamasta sairauskohtauksesta. Nämä onnettomuudet pois lukien vuosittain menehtyy keskimäärin 15–20 pyöräilijää.

Pyöräilyonnettomuuksille on tyypillistä pyöräilijän päihtymys. Keskimäärin viidennes menehtyneistä pyöräilijöistä on onnettomuushetkellä ajanut alkoholin vaikutuksen alaisena.

Onnettomuustietoinstituutti esittää, että pyöräilyn promillerajaharkinnassa selvitetään sekä mahdolliset liikenneturvallisuusvaikutukset että käytännön mahdollisuudet rajan asettamiseen. Promillerajasta tehtävä selvitys on mainittu myös lvm:n liikenneturvallisuusstrategiassa vuosille 2022–2026.

Liikenneturvallisuusstrategiassa pyöräilyturvallisuuden kehittämiseksi on esitetty muun muassa ajonopeuksien laskemista koulujen ja päiväkotien läheisyydessä sekä alueilla, joilla on runsaasti pyöräliikennettä tai jalankulkua. Lisäksi strategiassa on mainittu liikennesäännöistä ja turvalaitteista viestiminen sekä infrastruktuurin parantaminen.

