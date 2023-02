Ensitestissä uusiutunut Toyota Corolla takapuolituntuma on pettää, kun ykskasi hybridi alkaa kierroksia

Ensitesti: Toyota Corolla parantui päivityksessä enemmän kuin päältä uskoisi.

Toyota Corollan malliuudistus koskettaa perinteisesti kovien myyntilukujen valossa hyvinkin pian jo tuhansia suomalaisia. Kuvan auto on GR Sport -varustein, mikä tarkoittaa myös kaksilitraista moottoria. Sporttimallissa on aina myös musta katto, 18 tuuman kevytmetallivanteet, AVS-jousitusjärjestelmä, parempi audiojärjestelmä sekä musta nahkasisusta.

Malaga, Espanja

En suoraan sanottuna muistanut, kuinka hyväntuntuinen auto tämä onkaan!

Tarkalleen nämä sanat pääsevät suustani, kun kollega kysyy mielipidettäni uudistuneesta Corollasta. Olen ajanut autoa tässä kohtaa noin pari tuntia, josta suunnilleen puolet taajamaa ja puolet maantietä.

Corollan ratissa ei voi välttyä ajatukselta, ettei Suomen myydyin auto ole todellakaan myydyin syyttä. Toyotan syömähammas on varsinkin farmarina todella tilava, erinomaisen helppo käyttää ja kaikkiaan laadukkaan tuntuinen auto – jopa joskus aiemmin parjattua ajettavuutta myöten. Samalla se on niin yleinen ja sopivan tavallinen, ettei naapurikateus taatusti herää ainakaan kaikkein ikävimmillä tavoilla.

Kirkas ja tarkkanäyttöinen uusi tietoviihdejärjestelmä on kokonaisuutena hyvä ja jopa erinomainen paketti. Tehdasnavigaattori tuntui tosin toimivan ainakin Espanjassa hieman viipeellä.

Mikä sitten erottaa pian maahan saapuvan uusimman Corolla-version edellisestä? Kosmeettisesti muutosta on nimittäin aika vaikea huomata.

Corollaan perehtynyt Toyota-asiantuntija osaisi toki luetella aavistuksen erilaisen nokkamaskin, etuvalojen erilaisen kuvion, ehkä pienesti muuttuneen takapuskurin alaosan, kenties uudet vanteetkin ja sisällä uuden digimittariston sekä yli kymppituumaiseksi kasvaneen monitoiminäytön, mutta eipä juuri sen kummempaa.

Peruutuskameran kuva on hiukan rakeinen, minkä lisäksi apuviivat eivät ole monien kilpailijoiden tapaan animoituja. Pieni kauneuspilkku muuten aika hienossa kokonaisuudessa.

Totuus nimittäin on, että tällä kertaa uudistukset löytyvät niin sanotusti piilosta.

Espanjalaisen maksutien tulliportilta täyskaasulla kiihdyttäessäni kysyn apukuskilta, oliko tämä se kaksilitrainen versio. Ei ole, kuuluu vastaus.

Hybridijärjestelmä ei syö Corollassa hyötytilaa oikeastaan mistään. Farmarin ison tavaratilan allakin on melkoinen ylimääräinen lisätila vaikkapa kesän pidempiä mökkireissuja ajatellen.

Takapuolituntuma on pettää, sillä Corollan pienempi voimalinjavaihtoehto eli 1,8-litrainen hybridi on saanut tuoreen kasvojenkohotuksen myötä toistakymmentä prosenttia lisää tehoa. Sehän siis, kuten jo todettua, myös tuntuu, mistä parhaana esimerkkinä kiihtyvyys nollasta sataan on parantunut lähes kaksi sekuntia.

Erinomaisen ilahduttavaa on sekin, ettei hybridi-Corollan parhaisiin kuuluva puoli eli ennätysalhainen kulutus ole kuitenkaan lisätehojen myötä noussut lainkaan vaan pikemminkin jopa pudonnut.

Teho- ja kulutusparannus koskee vähäisemmässä määrin myös malliston kaksilitraista vaihtoehtoa, mutta nimenomaan ykskasin uudistusuutinen on suomalaisittain erinomainen. Meillä myydyistä Corolloista kun yli 90 prosenttia on nimenomaan näitä 1,8-litraisia.

Uuden (12,3-tuumaisen) digimittariston näkymää pystyy Toyotassakin muokkaamaan tätä nykyä omaan makuunsa parhaiten soveltuvaksi.

Myöhemmin tapaamani tehtaan edustajat kertovat, että hybriditekniikassa Toyota on tällä hetkellä jo seitsemännessä sukupolvessa. Noussut suorituskyky ja entisestään alentunut kulutus selittyvät lukuisilla pienillä parannuksilla, kuten useilla entistä kevyemmillä komponenteilla, notkeammilla öljyillä ynnä muilla vastaavilla pikkukikoilla.

Suomessa ylivoimaisesti myydyin korimalli on farmari, joita edustaa noin kahdeksan kymmenestä kaupaksi käyneestä Corollasta. Saatavilla ovat myös viisiovinen viistoperä-hatchback ja neliovinen porrasperä eli sedan.

Moottorin ohella uudistuneessa Corolla huomion kiinnittää sen turvavarustelistaus. Varsinaisia kokonaan uusia turvaominaisuuksia ei ole kuin kaksi (esimerkiksi peltikolhuja estävä oven avaamisvaroitus ynnä varsinkin lapsiperheissä hyvä takapenkkimuistutus), mutta pienempiä parannuksia on paljon.

Käytännössä Corollan jokainen aktiivisen turvajärjestelmän osa on nyt läpikäyty ja tavalla tai toisella entistä fiksumpi. Tien päällä päivitykset tuntuvat myös aiempaa sulavampana menona, kun auto esimerkiksi jonon pään lähestyessä hidastaa vauhtiaan automaattisesti, ilman töksähtelyä ja parhaimmillaan melkein kuin ajatuksen voimalla.

Uutta Corollaa koskee myös etäohjaustoimintojen tekniikkahyppäys. Käyttäjän kannalta tämä tarkoittaa auton päivitysmahdollisuuksia verkon kautta eli ilman korjaamokäyntiä sekä entistä paremmin toimivaa kännykkä-appia. Sillä auton voi lämmittää esimerkiksi näin talvella etukäteen.

Takatilat riittävät farkussa tuttuun tapaan myös aikuisille. Korimalleista luukkuperä on tältä osin selvästi ahtaampi, sedan taas suunnilleen yhtä tilava.

Hyvistä puolistaan huolimatta Corollaakaan ei silti voi yksinomaan kehua. Tietynlaisen yliasiallisen tavallisuuden ohella ostajia voi nimittäin karkottaa myös uudistuksen myötä voimaan astunut uusi ohjehinnasto, jonka mukaan kaikkein halvintakaan Corollaa eli hatchback-korista 1.8 Hybrid Lifeä ei saa omakseen alle 30 000 euron.

Suomen mallistossa todennäköisesti myydyimmän mallin eli farmarikorisen Activen hinta puolestaan on 33 581 euroa ja kaikkiaan malliston hinnat yltävät ylimmillään aina 43 537 euroon saakka (Touring Sports 2.0 Hybrid Premium).